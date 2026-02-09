Daně z příjmů zaměstnanci odvádějí obvykle pomocí měsíčních záloh, které jsou stržené rovnou ze mzdy a jejichž výši vidí na výplatních páskách. Daňové přiznání zaměstnanci (kromě zákonem stanovených výjimek) podávat nemusejí, vyrovnání případných přeplatků či nedoplatků se děje pomocí ročního zúčtování daně, které provádí zaměstnavatel.
K tomu, abyste mohli čerpat daňové slevy i úlevy vyplývající ze snížení daňového základu, musíte ale do účtárny dodat včas některé doklady. Některé účetní vás na to samy upozorní, jinde je na vás, zda vše seženete a dodáte v termínu.
Využít můžete:
Uzávěrka pro roční zúčtování daně je letos 16. února 2026, vše potřebné proto musíte dodat zaměstnavateli před tímto datem. Pokud to nestihnete, může vám zaměstnavatel říct, že si máte podat daňové přiznání sami. Na to pak máte více času, podle způsobu podání a toho, zda využijete služby daňového poradce, to může být na začátku dubna, května nebo července.
|Jak podáváte daňové přiznání (DP)
|Dokdy musíte podat DP
|V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období
|1. dubna
|V prodloužené lhůtě elektronicky po 1.4.2026
|4. května
|V prodloužené lhůtě prostřednictvím daňového poradce po 1.4. 2026
|1. července
Slevy na dani
Nejrozšířenější slevou na dani je sleva na poplatníka. Nemusíte k ní zpravidla nic dokládat. Pouze v případě, že máte více zaměstnavatelů, mějte na paměti, že uplatnit si ji můžete jen u jednoho z nich. Další možné slevy už přece jen vyžadují nějaké to papírování, i když jste zaměstnanec.
Sleva na dítě
Na vyživované děti si můžete uplatnit slevu od zhruba 15 do 28 tisíc korun, podle toho, kolik ratolestí vyživujete. Ovšem pozor, slevu si smí uplatnit jen jeden z rodičů. Mzdová účtárna tak po vás bude chtít potvrzení od zaměstnavatele vaší manželky či vašeho manžela, že si slevu neuplatňuje ona či on. Pokud pracuje jako OSVČ nebo nepracuje vůbec, postačí čestné prohlášení.
Co musí obsahovat čestné prohlášení:
- identifikaci toho, kdo prohlášení činí (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, případně trvalé bydliště),
- jména, příjmení a rodná čísla dětí, o něž se jedná,
- kalendářní období, kterého se prohlášení týká (například celý rok 2025).
- samotné prohlášení, tedy například formulaci: „prohlašuji, že neuplatňuji slevu na dítě na...“,
- datum a vlastnoruční podpis.
Sleva na manžela či manželku
Tuto slevu si může uplatnit jen ten, v jehož domácnosti vyrůstá aspoň jedno dítě do tří let, o něž druhý z manželů pečuje. Podmínkou je, aby příjmy pečujícího rodiče nepřesáhly 68 tisíc korun za rok.
Také v tomto případě je třeba čestné prohlášení druhého z manželů – o tom, že jeho příjmy nepřesáhly stanovenou částku, i o tom, že žijete ve společné domácnosti.
Jaké slevy na dani si můžete uplatnit v roce 2026 za rok 2025?
|Sleva na poplatníka
|30 840 korun
|Sleva na manžela či manželku (základní)
|24 840 korun
|Sleva na manžela či manželku s průkazem ZTP/P
|49 680 korun
|Sleva na 1 dítě
|15 204 korun
|Sleva na 2 děti
|22 320 korun
|Sleva na 3 a více dětí
|27 840 korun
|Sleva na dítě se ZTP/P
|30 408 korun
Snížení daňového základu
Zatímco slevy na dani patří k poměrně známým způsobům, jak si snížit daň, a pro účetní jsou poměrně jednoduché, existují i další možnosti. Ty už sice nesníží přímo vypočtenou daň, ale sníží daňový základ, z něhož se daň počítá. V důsledku tak mohou vést také k příjemnému snížení daně. Protože však nejde doslova vzato o slevy na dani, mluvíme o nich dále jako o daňových úlevách.
Na rozdíl od daňových slev jsou náročnější na zpracování a vyžadují zpravidla více papírování – a také více vaší aktivity v tom, jaké podklady si od příslušných institucí vyžádat. Jaké daňové úlevy neboli snížení základu daně si můžete jako zaměstnanec uplatnit?
Dary na charitu a dárcovství krve
Dary neziskovkám, na školství, kulturním organizacím či charitě si můžete odečíst ze základu daně, pokud jejich částka přesáhne 1 000 korun za rok. Platí pro ně omezení, že nemohou daňový základ snížit o více než 30 procent. Co potřebujete? Potvrzení o výši daru od organizace, jíž jste přispěli.
Mezi dary se počítá také dárcovství krve, krevní plazmy, krvetvorných buněk a orgánu od živého dárce. Odečíst si lze jen ty odběry, které jste poskytli bezpříspěvkově. Daňová úleva se tedy nevztahuje na odběr plazmy v komerčních centrech, kde vám za něj vyplatí částku pohybující se v řádu vyšších stokorun.
Za jeden bezpříspěvkový odběr krve či plazmy si můžete daňový základ snížit o 3 000 korun, krvetvorné buňky (či ledvina) vám ho sníží o 20 000 korun. I zde platí strop v podobě 30 procent základu daně.
Dárcovství krve a další odběry prokazujete potvrzením ze zdravotnického zařízení, na němž musí být výslovně uvedeno, že šlo o bezpříspěvkový odběr.
Hypotéka a úvěr ze stavebního spoření
Také zaplacené úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření si lze odečíst od základu daně. K tomu, abyste si úlevu mohli nárokovat, musíte mzdové účtárně dodat potvrzení z banky o zaplacených úrocích za rok 2025. Banky ho většinou poskytují automaticky, aniž byste o něj museli zažádat. Ne každý ale ví, že tento „papír“ se dá takto využít.
S růstem úroků hypoték roste také částka, kterou si lidé mohou odečíst. Zároveň ale i v tomto případě existuje strop – odpočet nesmí přesáhnout 150 000 korun za rok u nových hypoték a 300 000 korun u těch, který byly uzavřené do roku 2021. „Vzhledem k tomu, že úrokové sazby byly v roce 2025 výrazně vyšší než v minulosti, řada domácností se k těmto limitům opět reálně přibližuje,“ připomněl Pavel Janeček z poradenské společnosti Royal Bridge Partners.
Spoření na stáří a životní pojištění
Stejně jako u úroků z hypotéky i zde platí, že kolik zaplatíte ročně, tolik se vám odečte z daňového základu. Do této skupiny patří více produktů, z nichž aspoň jeden má skoro každý: penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, penzijní pojištění, soukromé životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče.
Také u této daňové úlevy je stanoven strop: horní limit pro odpočet z daňového základu je 48 000 korun ročně.
Pro uplatnění odpočtu musíte zaměstnavateli dodat potvrzení o zaplacených příspěvcích. Pokud máte více zmíněných produktů, pak od každého zvlášť.
Proč se vyplatí dodat doklady včas
Termín pro roční zúčtování daně končí 16. února 2026. Když do té doby stihnete dodat potřebné dokumenty zaměstnavateli, měl by za vás provést roční zúčtování daně.
„Roční zúčtování daně je pro zaměstnance nejjednodušší cestou, jak využít daňové úlevy bez nutnosti podávat vlastní daňové přiznání. Zároveň ale platí, že zaměstnavatel ani mzdová účetní nemohou nic domýšlet nebo dohledávat za vás. Pokud dokumenty nedodáte, nárok na úlevy jednoduše zaniká. Vyplatí se proto projít si své smlouvy, potvrzení a doklady včas, ideálně ještě před uzávěrkou pro roční zúčtování,“ vysvětlila ředitelka UOL Účetnictví Jana Jáčová.
Když to dobře dopadne, může vám vyjít přeplatek na dani. Vrátí se vám ve výplatě, nejčastěji v té za březen, to znamená v dubnu.
