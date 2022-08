Do státní kasy přiteče více peněz z většiny daní, počítá ministerstvo financí

Daňové příjmy v dokumentu zveřejněném ministerstvem financí jsou odhadované na úrovni veřejných rozpočtů. Řada daní je přitom tzv. sdílených, což znamená, že výnosy z nich se rozdělují mezi státní rozpočet, obce a kraje.

Schválený státní rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun počítá s daňovými příjmy 733,6 miliardy korun bez sociálního zabezpečení. Loni to bylo 698,7 miliardy korun. V červenci vládou přijatá novela počítá letos nově se schodkem 330 miliard korun a zároveň se vyššími daňovými příjmy, a to 775,2 miliardy korun.

Na dani z příjmu fyzických osob by měl stát letos získat 188 miliard korun proti loňským 172,6 miliardy korun. V případě daně z příjmu právnických osob letos resort financí čeká 214,3 miliardy korun proti loňským 200,6 miliardám korun.

Na dani z přidané hodnoty by stát měl získat letos 545,8 miliardy korun a v roce 2024 by měl výnos daně překonat 600 miliard korun. Z pojistného na sociální zabezpečení by měl stát získat letos 635,3 miliardy korun, loni to bylo 595,5 miliardy korun. Následně by měly příjmy každoročně růst až na 751,6 miliardy korun v roce 2025.

Pokles u spotřební a silniční daně souvisí s letošními kroky ministerstva pomoci lidem s dopady rostoucích cen energií a pohonných hmot, mimo jiné kvůli válce na Ukrajině.

Vláda například snížila spotřební daně na benzin a naftu o 1,50 koruny na litr od 1. června. Opatření zatím platí do konce září. Zároveň resort omezil okruh vozidel, za která musí podnikatelé platit silniční daň. Ta byla zrušena pro osobní vozy, autobusy a nákladní auta do 12 tun. Snížila se i sazba daně pro nákladní vozidla a přívěsy nad 12 tun, a to na nejnižší přípustnou míru.