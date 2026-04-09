Přeplatek na dani může vzniknout z víc důvodů – třeba proto, že jste platili zálohy a v daňovém přiznání uplatnili slevy a odpočty na pojištění či hypotéku. Případný přeplatek ale finanční úřad nevrací automaticky. Musíte o to požádat, a to správným způsobem. Kdy peníze čekat a v jakých případech vám úřad nic vracet nemusí?
Daňové přiznání online a na papíře
Termín pro podání papírového daňového přiznání za rok 2025 už sice uplynul, stále ještě ale máte možnost stihnout lhůtu pro elektronické podání, která končí až 4. května 2026. Od toho, kdy přiznání podáte, se také odvíjí doba, během níž můžete čekat vrácení případného přeplatku.
Standardně je nastavená na 30 dnů po konci lhůty, v níž bylo podáno daňové přiznání. Přeplatek vypočtený v odevzdaném papírovém daňovém přiznání proto finanční úřad posílá nejpozději na začátku května. Daňové přiznání vyplněné online a podané elektronicky má lhůtu pro poslání přeplatku různou podle toho, kdy ho podáte.
Daně za rok 2025: Jak pro OSVČ vyplnit přehledy pro zdravotní a sociální pojištění
Jak se počítá 30denní lhůta
Proč tomu tak je, vysvětlil vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Michal Rychtera. Kdyby se peníze vyplácely všem, kdo podají daňové přiznání elektronicky, až v pozdějším termínu, byly by tito lidé vlastně znevýhodnění oproti těm, kdo sázejí na „starou dobrou“ papírovou variantu.
Mohlo by vás také zajímat:
„Finanční správa preferuje podání přiznání elektronicky,“ uvedl Rychtera s tím, že právě proto je znění zákona poněkud krkolomné, ale spravedlivější. 30denní splatnost přeplatku na dani se počítá pro „elektronické podatele“ různě podle toho, zda stihli daňové přiznání podat ve stejné lhůtě, jako se podává papírové, nebo využili zákonnou možnost prodloužení na čtyři měsíce po konci roku.
Lhůta 30 dnů platí i u těch daňových přiznání, kdy podnikatel termín řádného odevzdání nestihl – počítá se ale od reálného data podání, nikoli od toho, do něhož mělo být poslané.
Kolik zaplatíte jako OSVČ na dani a zálohách v roce 2026? Čekejte skokový nárůst
Výjimkou jsou přiznání podaná poradcem nebo ta, u kterých zákon vyžaduje účetní uzávěrku ověřenou auditorem. Přehled termínů pro vrácení přeplatku daně najdete v této tabulce:
|Forma a termín podání
|Do kdy bude vrácen přeplatek
|Papírové DP do 1. 4. 2026
|do 5. května 2026
|Elektronické DP do 1. 4. 2026
|do 5. května 2026
|Papírové DP od 2. 4. 2026
|do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
|Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026
|do 3. června 2026
|Elektronické DP od 5. 5. 2026
|do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
|DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026
|do 31. července 2026
Jak žádat o vrácení přeplatku
I když vám vyjde v daňovém přiznání přeplatek, neznamená to automaticky, že vám ho finanční úřad vrátí. O to si musíte zažádat. Lze to udělat několika způsoby:
Na formuláři daňového přiznání:
- Při podání papírového přiznání musíte tiskopis podepsat dvakrát – jednou stvrzujete pravdivost uvedených údajů, podruhé podepisujete žádost o vrácení peněz.
- Pro daňové přiznání online podané v elektronické podobě postačí autorizace přiznání při jeho odeslání, další podpis již není nutný. Musíte ale vyplnit žádost o vrácení přeplatku.
Kdy zaplatit daně v roce 2026? Přinášíme přehled povinností i termíny splatnosti
Zvláštní žádostí:
- vyplněnou a odeslanou online na stránkách Finanční správy ČR
- volně formulovanou a zaslanou přes portál Moje daně
- poslanou přes datovou schránku,
- ve formě textu na papíře, který pošlete poštou nebo odnesete na podatelnu.
Žádost o vrácení přeplatku musí obsahovat:
1. o co žádáte (zda o vratku celého přeplatku nebo jeho části)
2. identifikaci žadatele (IČO, jméno a příjmení...)
3. informaci, kam chcete přeplatek vrátit (zpravidla číslo účtu)
4. uvedení vztahu podepisující osoby k žadateli (např. jednatel firmy apod.)
5. vlastnoruční podpis (platí pro papírovou žádost)
Vrácení přeplatku u samostatně podané žádosti je stanoveno na 30 dní ode dne této žádosti, nikoli na 30 dní od konce příslušné lhůty pro podání daňového přiznání.
Musí vám finanční úřad přeplatek vrátit?
V některých případech vám úřad peníze zpět poslat nemusí. „Správce daně ověří vratitelnost přeplatku, tedy zda nemá o údajích v daňovém přiznání pochybnosti nebo neeviduje nějaké nedoplatky, a do 30 dnů částku poplatníkovi vyplatí,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR. Peníze tedy zpět nedostanete v případě, že jste si přeplatek spočítali špatně nebo máte na daních dluh z minulosti.
Kdy podat přehledy OSVČ za rok 2025? Čím dřív to uděláte, tím dřív budete platit
Přeplatek vám finanční úřad nevrátí ani v případě, že je nižší než 200 Kč, nebo když má „odůvodněný předpoklad“, že do měsíce budete muset stejně platit daň v podobné nebo větší výši.
Kromě toho se můžete sami rozhodnout, že přeplatek vrátit nechcete. Je to sice nejčastější možnost – podle Rychtery ji využívá až polovina lidí, kteří podávají daňové přiznání, ale ne jediná. Peníze poslané úřadu „navíc“ se dají použít třeba na úhradu jiného daňového nedoplatku – například i u celní správy. Můžete je použít také na zálohu na daň nebo si je prostě nechat na svém osobním daňovém účtu pro případ budoucí potřeby.