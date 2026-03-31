Podle zákona o daních z příjmů musí být daňové přiznání podáno do tří měsíců od konce zdaňovacího období. Letos to je 1. dubna 2026. Tato lhůta se prodlužuje na čtyři měsíce v případě, že podáváte DP elektronicky.
Co je a co není elektronické daňové přiznání
Elektronické daňové přiznání není ale vše, co je odeslané elektronickou cestou. „Elektronické podání musí být učiněno ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. To znamená, že rozhodující je jak způsob odeslání, tak i forma samotného podání. Elektronické podání je pouze to, které používá elektronický formulář ve stanoveném formátu (EPO/Moje daně) a je odesláno přes datovou schránku, nebo přes portál Moje daně / DIS+, nebo s uznávaným elektronickým podpisem,“ uvedl vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Michal Rychtera.
Pokud někdo pošle DP sice datovou schránkou, ale ve formě oskenovaného vyplněného papírového tiskopisu, o elektronické podání nejde. „Takže je vyzván, aby odstranil vady podání a podal v předepsaném formátu a struktuře,“ popsal další krok Rychtera.
A poslat totéž pouze e-mailem? V tom případě se podle něho vůbec nejedná o platné podání.
Kdy zaplatit daň z příjmů za 2025
|Jaké DP podáváte a kdy
|Termín pro zaplacení daně
|Papírové do 1. 4. 2026
|1. 4. 2026
|Elektronické do 1. 4. 2026
|1. 4. 2026
|Elektronické od 2. 4. do 4. 5. 2026
|4. 5. 2026
S elektronickým podáním DP se pojí ještě jedna důležitá věc: termín splatnosti daně. Zatímco u papírového podání je nutné zaplatit do 1. dubna 2026, u elektronického můžete mít lhůtu pro platbu prodlouženu. Ale nemusíte.
A právě v tom se podle Rychtery často chybuje. „Pokud přiznání není podáno do třech měsíců a je následně podáno elektronicky, prodlužuje se lhůta na čtyři měsíce, to je letos do 4. 5. 2026,“ vysvětlil a zdůraznil, že prodloužená lhůta splatnosti opravdu platí jen pro ta elektronická podání, která se realizují až po 1. dubnu.
Kdo elektronické DP pošle nejpozději na apríla, musí do 1. dubna také zaplatit daň. Naopak ten, kdo si počká a elektronické DP pošle v termínu od 2. dubna do 4. května, daň může zaplatit až do 4. května.
Výjimku mají jen ti, kteří musejí mít ze zákona účetní závěrku ověřenou auditorem nebo daňové přiznání podali prostřednictví poradce. Pak se lhůta (pro podání i placení) prodlužuje z třech měsíců na šest, tedy až na začátek července.
|Přihlášení k paušálnímu režimu daně
|12. ledna
|Podání daňového přiznání v základní lhůtě
|1. dubna
|Podání daňového přiznání elektronicky
|4. května
|Podání daňového přiznání zpracovaného poradcem nebo při povinnosti auditu
|1. července
