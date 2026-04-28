Daň z příjmu se netýká jen výdělků. Podat daňové přiznání musejí i lidé, kteří mají příjmy třeba z pronájmu, kapitálového majetku, prodeje cenných papírů nebo z kryptoměn. Pro zdanění kryptoměn platí nová pravidla od 15. února 2025, což znamená, že naplno se projeví právě v letošním daňovém přiznání.
Status kryptoměn v Česku
Pro úvod je potřeba říct, že kryptoměny nejsou v Česku uznávané jako zákonné platidlo. Podle právníka Ondřeje Preusse se řadí do skupiny nehmotný movitý majetek. „Díky tomu se na kryptoměny nevztahují pravidla jako na tradiční měny nebo cenné papíry, ale posuzují se podobně jako jiný typ majetku – například komodity,“ uvádí Preuss.
Termín pro daňové přiznání online se blíží. Do kdy a jak se musí zaplatit daň?
Na druhé straně mají kryptoměny se zmíněnými cennými papíry mnoho společného, alespoň co se týká jejich zdanění a uvádění v daňovém přiznání.
Kdy se kryptoměny zdaňují?
Nákup nebo i samotné držení kryptoměn dani nepodléhá. Zdanění se ale týká prodeje, a to jak v případě, že si peníze nechá prodejce v kryptoměnové peněžence, nebo si je nechá převést na bankovní účet. Kromě prodeje může zdanění podléhat také směna jedné kryptoměny za jinou.
To, zda uvádět příjem z prodeje (či směny) kryptoměn v daňovém přiznání, nebo je osvobozen od daně, se řídí dvěma základními faktory:
- Příjem je osvobozen od daně, pokud byl (za celý rok) nižší než 100 000 korun.
- Příjem je osvobozen od daně, pokud ten, kdo krypto prodal, ho měl v držení alespoň tři roky, a zároveň je příjem nižší než 40 milionů korun.
Příklad z praxe
Vezměme si pro příklad dva investory.
- Oba prodali v roce 2025 krypto za 1,5 milionu korun. Nesplňují tedy podmínku číslo 1 o osvobození od daně při příjmu do 100 tisíc korun.
- Pokud ale jeden z nich nakoupil kryptoměnu v roce 2021, zatímco druhý v roce 2024, jen jeden z nich bude muset příjem danit.
- První totiž splňuje druhou podmínku o držení aspoň po tři roky. Do daňového přiznání si tedy prodej uvádět nemusí a peníze se mu nedaní.
- Druhý naopak musí tento příjem přiznat a počítat s daní.
Osvobozené příjmy nejsou bez povinností. Co musíte nahlásit a vyhnout se pokutě
Příjem není totéž co zisk
Zdanění nebo osvobození od daně se tedy u kryptoměn řídí do velké míry objemem. Zde se ale podle Jakuba Klíny z poradenské společnosti BDO dopouští mnoho lidí omylu. „Záměna příjmu a zisku je u kryptoměn (a koneckonců i u cenných papírů) klasická chyba. Lidé si myslí, že se daní jen to, co vydělali nad nákupní cenu. Tak to ale nefunguje. Jakmile celkový příjem z prodejů přesáhne 100 000 korun, do přiznání patří všechno,“ vysvětluje Klíma.
Pro co nejnižší daň je třeba uvést a doložit výdaje, které byly spojené s kryptoměnami. Zejména tedy částku, za niž byly pořízeny. Kromě toho doporučují odborníci archivovat si také dokumenty, které dokládají dobu jejich nabytí, například výpis z burzy. Pomůže doložit vlastnictví delší než tři roky pro případ kontroly z finančního úřadu.
Jak uvést kryptoměny v daňovém přiznání?
- Krypto transakce se uvádějí v daňovém přiznání do přílohy číslo 2.
- Zahrnují se do ostatních příjmů z úplatného převodu.
- Příjem se uvádí na řádek 201.
- Výdaje, kam lze zahrnout pořizovací cenu kryptoměn, se uvádějí na řádek 202.
- Výsledná částka z přílohy 2 se přenese do hlavního formuláře daňového přiznání.
Kdy a jak hlásit osvobozený příjem z krypto
Pozor na případ, kdy jsou kryptoměny sice drženy více než tři roky, částka z jejich prodeje ale přesáhne pět milionů korun. Pak jsou sice nadále chápané jako příjem osvobozený od daně, finančnímu úřadu se ale nahlásit musí.
„Oznámení nemá předepsaný tiskopis. Ministerstvo financí vydalo jako možný vzor nepovinný tiskopis: Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v ZDP, který je zveřejněn na webových stránkách Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa,“ uvádí Finanční správa.
Oznámení se musí podat s vlastnoručním podpisem nebo elektronicky datovou schránkou, přes daňovou informační schránku DIS+ nebo jiným způsobem s ověřenou identitou. Podává se do stejného data jako samotné daňové přiznání, tedy do 4. května.
Kdy a jak se daní příjmy z kryptoměn?
Daňové přiznání elektronicky za rok 2025 je třeba podat nejpozději 4. května 2026. Výjimkou je daňové přiznání zpracované daňovým poradcem, které má lhůtu do 1. července. Daň z příjmu je nutné zaplatit vždy do posledního dne lhůty, který je závazný pro podání daňového přiznání: u většiny lidí to tedy bude 4. květen.
Daň z příjmu je v Česku 15 %, u vyšších příjmů pak 23 %. Hranicí pro nižší nebo vyšší sazbu daně je 36násobek průměrné mzdy. Pro rok 2025 je tato hranice 1 676 052 korun ročně.
Pokud příjmy z kryptoměn tvoří jen část všech příjmů, jak tomu bude u většiny lidí, záleží na tom, zda hranici pro vyšší zdanění překonají všechny příjmy současně.
Přečtěte si více o daních