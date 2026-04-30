Vyplnit a poslat daňové přiznání online je nejjednodušší možnost, jak splnit tuto zákonnou povinnost. Zatímco papírové daňové přiznání muselo být podané už do 1. dubna, na to elektronické čas ještě zbývá. Lhůta končí 4. května 2026, výjimku mají jen podnikatelé, kteří musejí mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, nebo lidé, za které ho podává daňový poradce.
Daňové přiznání online v DIS+
Daňové přiznání online je nejsnazší vyplnit a podat prostřednictvím portálu Moje daně, a to po přihlášení do daňové informační schránky (služba DIS+). Kdo se pro tuto možnost rozhodne, bude si moci po opětovném přihlášení do schránky prohlédnout jak již podané daňové přiznání včetně příloh, tak stav, v jakém se nachází, případně informaci o zaplacení nedoplatku či vyplacení přeplatku.
Informace se nacházejí v kolonce: Poslední písemnosti, stačí najít příslušný řádek a rozkliknout si ho. Kdo takto podává daňové přiznání každoročně, může si najít a prohlédnout i přiznání z minulých let, což může pomoci ke správnému vyplnění toho aktuálního.
Jak se přihlásit do DIS+?
Pro přihlášení do DIS+ (Daňové informační schránky PLUS) musíte prokázat svoji identitu. K přihlášení je proto nutné:
- zřídit si tak zvanou identitu občana, například bankovní identitu,
- nebo mít funkční datovou schránku. Ze zákona ji mají zřízenou všechny podnikající fyzické osoby.
- V případě, že ani jeden z výše uvedených způsobů nelze využít, je možné požádat Finanční správu o přihlašovací údaje. Je třeba si o ně zažádat na příslušném finančním úřadě.
Elektronické podání bez daňové informační schránky
Daňové přiznání online je možné podat i bez daňové informační schránky nebo bez přihlášení do ní. Nevýhodou je, že zatímco při jejím použití jsou informace o držiteli schránky načteny automaticky, bez přihlášení do ní se musí vše vyplnit ručně.
Před odesláním daňového přiznání tímto způsobem je nutné prokázat totožnost. Proto systém vyzve buď k přihlášení do DIS+, nebo do datové schránky, případně lze zvolit možnost odeslat daňové přiznání bez ověřeného podpisu.
Pokud využijete daňovou informační schránku, informace o podaném daňovém přiznání najdete v ní. V druhém případě je lze najít v datové schránce. Jak je to ale v případě, že osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) odešle nepodepsané daňové přiznání? V tom případě je nutné podpis doplnit dodatečně: systém nabídne vytištění vyplněného formuláře. Je třeba ho podepsat a do pěti pracovních dnů doručit na příslušný finanční úřad fyzicky – poštou nebo odevzdáním na podatelně.
Jak se dostat k daňovému přiznání podanému bez DIS+?
Jak se dostat k již odeslanému daňovému přiznání, které bylo podané elektronicky, ale bez využití DIS+? Rozhodující chvíle přichází bezprostředně po odeslání Elektronického podání pro Finanční správu (EPO), kdy se objeví okno s následující nabídkou:
- stáhnout si potvrzení o odeslání daňového přiznání (DP),
- stáhnout si úplný opis,
- nebo stáhnout opis v pdf.
Díky tomu je možné si uschovat celé znění odeslaného formuláře. Ihned po odeslání jsou také vygenerovány údaje, které je dobré si poznamenat, případně uložit. Je to podací číslo a heslo, které lze použít na portále Moje daně. Není třeba se k tomu přihlašovat do DIS+, stačí zvolit sekci Zjištění stavu podání a zadat podací číslo a heslo.
Potvrzení o podaném daňového přiznání
Ihned po odeslání daňového přiznání elektronicky systém vygeneruje soubor, jehož název končí na potvrzeni.p7s. Tento soubor je možné si uložit do počítače a později díky němu zkontrolovat stav podání. Stačí na stránkách pro EPO (Elektronická podání pro Finanční správu) zvolit Načtení ze souboru, najít v počítači příslušný soubor a otevřít ho. Rozbalí se do čitelné a srozumitelné podoby.
Kde získat opis podaného daňového přiznání?
Kdo podal daňové přiznání online bez přihlášení a neuložil si ani elektronické potvrzení, ani podací číslo a heslo, může se ke svému již podanému formuláři dostat jediným způsobem: požádat si o jeho opis (kopii) na příslušném finančním úřadě.
Lze to udělat pomocí volně formulované žádosti. Pořízení kopie je zpoplatněno podle zákona, podle způsobu jejího vyhotovení či nahrání na nosič v elektronické podobě může vyjít až na 50 korun za stranu.
Kdy je termín pro podání daňového přiznání za 2025
Nejzazším termínem pro podání daňového přiznání za rok 2025 elektronicky je 4. květen 2026. Výjimku mají pouze podnikatelé, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce nebo mají zákonem stanovenou povinnost účetní uzávěrky ověřené auditorem. Ti mohou daňové přiznání podat až 1. července 2026.
|Forma a termín podání
|Do kdy bude vrácen přeplatek
|Papírové DP do 1. 4. 2026
|do 5. května 2026
|Elektronické DP do 1. 4. 2026
|do 5. května 2026
|Papírové DP od 2. 4. 2026
|do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
|Elektronické DP od 2.4. do 4. 5. 2026
|do 3. června 2026
|Elektronické DP od 5. 5. 2026
|do 30 dnů ode dne následující po dni reálného podání
|DP podané poradcem od 2. 4. 2026 do 1. 7. 2026
|do 31. července 2026
Od lhůty pro podání daňové přiznání se odvíjí i termín, kdy finanční úřad vyplatí případný přeplatek na dani (viz tabulka). Je oproti termínu pro daňové přiznání posunut o 30 dní. Totéž platí o lhůtách pro podání přehledů OSVČ, které se předávají zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Pokud datum vyjde na víkend nebo státní svátek, posouvá se na nejbližší pracovní den.