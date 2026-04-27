Termín pro podání daňového přiznání online se blíží, poslední možnost je 4. května 2026. Kdo podával daňové přiznání (DP) za rok 2025 v listinné podobě, musel ho odevzdat příslušnému finančnímu úřadu už do 1. dubna.
Kromě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ho musejí podat i lidé, kteří jsou sice zaměstnanci, ale mají příjmy i z nájmu, kapitálového majetku nebo ukončili životní pojištění a nechali si naspořenou částku vyplatit.
Obsah
Jak podat daňové přiznání online?
Podat daňové přiznání elektronicky neznamená poslat ho prostě datovou schránkou nebo e-mailem. Rozhoduje jak správná forma, tak struktura DP. „Elektronické podání je pouze to, které používá elektronický formulář ve stanoveném formátu (EPO/Moje daně) a je odesláno přes datovou schránku, nebo přes portál Moje daně / DIS+, nebo s uznávaným elektronickým podpisem,“ vysvětlil vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Michal Rychtera.
|
Daňové přiznání 2026: Jak se liší online a papírové podání
S vyplněním daňového přiznání nově od dubna 2026 pomáhá zájemcům umělá inteligence. Nástroj AI dokáže z nahraných dokumentů a potvrzení „vytáhnout“ příslušná data a zařadit je na správné řádky DP. Zatím je ale tato nová služba dostupná pouze pro zaměstnance, nikoli OSVČ.
Do kdy a jak se musí zaplatit daň?
Pro zaplacení daně z příjmu platí stejné termíny jako pro podání daňového přiznání. Odvíjí se tedy od toho, jakou formou člověk daňové přiznání podává a zda k tomu využije základní tříměsíční lhůtu, nebo některou z prodloužených.
|Způsob podání
|Termín
|V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období
|1. dubna
|V prodloužené čtyřměsíční lhůtě elektronicky
|4. května
|V prodloužené šestiměsíční lhůtě (při povinnosti účetní uzávěrky ověřené auditorem nebo prostřednictvím daňového poradce)
|1. července
Daň je možné zaplatit více způsoby. Pokud budete platit převodem z účtu, nemusíte se obávat zdržení. „Od 18. 11. 2025, kdy zavedla ČNB okamžité platby, jsou připisovány příchozí okamžité platby z jiných bank v České republice na daňové bankovní účty finančních úřadů každý den okamžitě a nepřetržitě, tj. o víkendech i státních svátcích,“ informuje Finanční správa.
|
Daň z příjmů lze zaplatit:
- Pomocí QR kódu, který lze vytvořit přímo na portálu Moje daně,
- Bezhotovostně v internetovém nebo mobilním bankovnictví,
- Bankovním příkazem k úhradě v bance,
- V hotovosti pomocí České pošty (poštovní poukázkou A),
- V hotovosti pověřenému úředníkovi (příp. QR kódem, který úředník na místě vygeneruje) na vybraných pobočkách finančních úřadů.
Pro lidi, kteří nejraději platí na poště a poukázkou, zavedla Finanční správa od března letošního roku bezplatné daňové složenky. K dispozici jsou na poštách i finančních úřadech a s jejich použitím lze ušetřit 29 korun proti klasické složence. Důvodem je, že finanční úřady chtějí motivovat lidi k tomu, aby neplatili daň hotově na pokladnách – pro úřady je to dražší než příjem plateb složenkou nebo jiným způsobem. Tato možnost je určena jen pro podnikající fyzické osoby, nikoli pro firmy.
|
Naopak pomocí SIPO daň z příjmů uhradit nelze, tento způsob je možný jen pro platbu daně z nemovitosti.
