Termín pro daňové přiznání online se blíží. Do kdy a jak se musí zaplatit daň?

Pavla Žáková
  6:38
Daňové přiznání online je třeba podat do 4. května 2026. Výjimku mají podnikatelé, kterým ho zpracovává daňový poradce nebo mají ze zákona povinnost auditu. Na podání daňového přiznání závisí také lhůta, kdy se musí zaplatit daň.
Termín pro podání daňového přiznání online se blíží, poslední možnost je 4. května 2026. Kdo podával daňové přiznání (DP) za rok 2025 v listinné podobě, musel ho odevzdat příslušnému finančnímu úřadu už do 1. dubna.

Kromě osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) ho musejí podat i lidé, kteří jsou sice zaměstnanci, ale mají příjmy i z nájmu, kapitálového majetku nebo ukončili životní pojištění a nechali si naspořenou částku vyplatit.

Jak podat daňové přiznání online?

Podat daňové přiznání elektronicky neznamená poslat ho prostě datovou schránkou nebo e-mailem. Rozhoduje jak správná forma, tak struktura DP. „Elektronické podání je pouze to, které používá elektronický formulář ve stanoveném formátu (EPO/Moje daně) a je odesláno přes datovou schránku, nebo přes portál Moje daně / DIS+, nebo s uznávaným elektronickým podpisem,“ vysvětlil vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu Michal Rychtera.

S vyplněním daňového přiznání nově od dubna 2026 pomáhá zájemcům umělá inteligence. Nástroj AI dokáže z nahraných dokumentů a potvrzení „vytáhnout“ příslušná data a zařadit je na správné řádky DP. Zatím je ale tato nová služba dostupná pouze pro zaměstnance, nikoli OSVČ.

Do kdy a jak se musí zaplatit daň?

Pro zaplacení daně z příjmu platí stejné termíny jako pro podání daňového přiznání. Odvíjí se tedy od toho, jakou formou člověk daňové přiznání podává a zda k tomu využije základní tříměsíční lhůtu, nebo některou z prodloužených.

Termíny pro podání DP a zaplacení daně v roce 2026
Způsob podáníTermín
V základní lhůtě, tj. tři měsíce po skončení daného období1. dubna
V prodloužené čtyřměsíční lhůtě elektronicky 4. května
V prodloužené šestiměsíční lhůtě (při povinnosti účetní uzávěrky ověřené auditorem nebo prostřednictvím daňového poradce)1. července

Daň je možné zaplatit více způsoby. Pokud budete platit převodem z účtu, nemusíte se obávat zdržení. „Od 18. 11. 2025, kdy zavedla ČNB okamžité platby, jsou připisovány příchozí okamžité platby z jiných bank v České republice na daňové bankovní účty finančních úřadů každý den okamžitě a nepřetržitě, tj. o víkendech i státních svátcích,“ informuje Finanční správa.

Daň z příjmů lze zaplatit:

  • Pomocí QR kódu, který lze vytvořit přímo na portálu Moje daně,
  • Bezhotovostně v internetovém nebo mobilním bankovnictví,
  • Bankovním příkazem k úhradě v bance,
  • V hotovosti pomocí České pošty (poštovní poukázkou A),
  • V hotovosti pověřenému úředníkovi (příp. QR kódem, který úředník na místě vygeneruje) na vybraných pobočkách finančních úřadů.

Pro lidi, kteří nejraději platí na poště a poukázkou, zavedla Finanční správa od března letošního roku bezplatné daňové složenky. K dispozici jsou na poštách i finančních úřadech a s jejich použitím lze ušetřit 29 korun proti klasické složence. Důvodem je, že finanční úřady chtějí motivovat lidi k tomu, aby neplatili daň hotově na pokladnách – pro úřady je to dražší než příjem plateb složenkou nebo jiným způsobem. Tato možnost je určena jen pro podnikající fyzické osoby, nikoli pro firmy.

Naopak pomocí SIPO daň z příjmů uhradit nelze, tento způsob je možný jen pro platbu daně z nemovitosti.

