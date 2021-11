Data o šíření viru v hospodách chybí. Řadu podniků podržely rozvážkové služby, míní šéf výzkumu CETA

Lidovky.cz: Co jste si jako první pomyslel po čtvrtečním oznámení vlády o zavedení nouzového stavu a zavedení přísnějších opatření proti covidu?

První, co mne napadlo, bylo, že vstupujeme podruhé do stejné řeky. A opět s tím, že nemáme dobrý podklad, aspoň já jsem ho neviděl, pro omezení otvírací doby restaurací, omezení vánočních trhů. Jsem ten poslední, kdo by bagatelizoval pandemii a její důsledky, zvlášť s ohledem na veřejnost, zdravotnictví a tragédie, které to způsobuje. Není nic horšího, když třeba v rodině nebo i jinde nakazíte někoho, kdo má pak vážné následky. Ale ta některá opatření nedávají smysl, protože nejsou založena na datech.