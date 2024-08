Datová centra v USA jsou neudržitelná. Potřebují až příliš vody, zjistila analýza

Spotřeba vody v datových centrech velkých technologický společností může být do budoucna stále větší problém. V oblastech kolem měst Fairfax a Loudoun na severu amerického státu Virginie, jemuž se někdy přezdívá Silicon Valley východu, mezi lety 2019 a 2023 vzrostla o dvě třetiny. Ve své analýze to uvádí britský list Financial Times.