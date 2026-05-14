Datovou schránku získá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) automaticky ve chvíli, kdy spustí své podnikání. Informace o tom včetně ID schránky každému přijdou v doporučeném dopise. Když ale někdo své podnikání ukončí a dá o tom vědět živnostenskému úřadu, schránka je takzvaně znepřístupněna. Není to ale totéž co zrušení.
Znepřístupněná a zrušená datová schránka
„Zákon rozlišuje tak zvané trvalé znepřístupnění datové schránky (ukončení podnikání, nebo úmrtí podnikatele) a tak zvané dočasné znepřístupnění datové schránky (omezení svéprávnosti, omezení na osobní svobodě z důvodu vzetí do vazby, vězení, detence, ochrany zdraví a léčení lidu). Toto rozlišení pak ovlivňuje, zda datová schránka bude následně zrušena, nebo může být opětovně zpřístupněna,“ vysvětluje Jan Hainz, mluvčí Digitální a informační agentury (DIA), která systém datových schránek spravuje.
Při trvalém znepřístupnění se datová schránka zruší za tři roky. Pokud je dočasně znepřístupněna a důvod znepřístupnění pomine, je možné ji znovu zpřístupnit. Je ale potřeba, aby si o to její držitel zažádal.
Kdy je a kdy není znepřístupněná datová schránka
Pozastavení či přerušení živnosti: nemá vliv na datovou schránku, zůstává plně funkční.
Zrušení živnosti: nese s sebou znepřístupnění datové schránky. Její uživatel o to nemusí nijak žádat, stačí ukončení živnosti ohlásit příslušnému živnostenskému úřadu. Ke znepřístupnění dojde v řádu dní po ohlášení.
Zrušení datové schránky: je úkon, o který nemůže uživatel požádat. Probíhá pouze na základě zákonných důvodů a tři roky po znepřístupnění.
Znepřístupnění datové schránky na žádost jejího uživatele: je možné jen u nepodnikajících fyzických osob, které nemají schránku zřízenou ze zákona, ale na vlastní žádost. Požádat o znepřístupnění schránky lze například pomocí služby Czech Point.
Jak funguje znepřístupněná datovka?
Do znepřístupněné datové schránky nelze posílat zprávy. Jak uvedl Hainz, při pokusu do ní něco zaslat uživateli systém buď vůbec neumožní tuto schránku vybrat jako adresáta, nebo mu zobrazí chybové hlášení. Zato držitel schránky se do ní dostane i nadále – třeba proto, aby si přečetl zprávy, které tam byly poslané před jejím znepřístupněním.
Problém může nastat ve chvíli, kdy někdo pošle do datovky zprávu ve chvíli, kdy je ještě plně funkční, následně je ale znepřístupněná – a to dřív, než se adresát přihlásí a zprávu si přečte. Protože v Česku platí tak zvaná fikce doručení, to znamená, že zpráva odeslaná do datové schránky se považuje za doručenou po 10 dnech bez toho, aby si ji adresát vůbec rozklikl, mohl by kvůli tomu nastat právní problém. Kdyby šlo třeba o předžalobní výzvu, začala by běžet lhůta, o níž by adresát vůbec nevěděl.
Nedoručitelné zprávy
Podle Hainze jsou takové obavy liché. Zprávy doručené v této „kritické“ době jsou zpětně označené jako nedoručitelné a jejich odesílatelé jsou o tom informováni.
„Na straně odesílatele taková situace může vyvolat netriviální procesní problém, protože došlo k odvolání doručení zásilky, ale i s takovou možností procesní předpisy počítají. Příjemce datové zprávy má v souladu s procesními předpisy zároveň právo žádat odesílatele o neúčinnost doručení a využít možnosti všech dostupných opravných prostředků, které mu náleží,“ uvádí k tomu mluvčí DIA.
Datový trezor v datové schránce
K situaci, kdy do již znepřístupněné datové schránky přijde nová zpráva, přesto dojít může: jde o tak zvanou systémovou zprávu, která je generována automaticky a která nezabírá ve schránce žádné místo. V praxi jde například o oznámení, že brzy bude nebo již byla překročena kapacita datového trezoru.
Datový trezor nemá každý uživatel datové schránky. Jde o nepovinný a placený doplněk, který si držitel datovky může pořídit u České pošty. Za roční poplatek si díky němu může odložit dobu, po níž se zprávy ve schránce automaticky mažou. Bez datového trezoru je to 90 dní. Při jeho používání se ale zpráva po této době nesmaže, ale přemístí do datového trezoru. Uživatel ji pak může smazat sám anebo si ji ponechat.
Kapacita datového trezoru se odvíjí od jeho ceny. Ten nejmenší stojí 120 Kč ročně a umožňuje uchování 20 zpráv, větší stojí tisíce až desetitisíce ročně (pro 5 000 zpráv).
Systémové zprávy v datové schránce
Jakmile je kapacita trezoru zaplněna z 90 %, přijde do datové schránky systémová zpráva, která na to upozorňuje. Další přijde ve chvíli, kdy je kapacita z 95 % plná. „To ale třeba u nejmenší varianty trezoru pro 20 zpráv znamená, že uživateli přijde notifikace v okamžiku, kdy zbývá místo už jen na dvě zprávy nebo jednu jedinou,“ říká Jiří Peterka, zakladatel projektu Báječný svět datových schránek, který se věnuje osvětě o datovkách.
Tyto zprávy, respektive notifikace mohou chodit i tehdy, když je schránka znepřístupněná, a jsou zasílány jako systémové datové zprávy. Kapacitu trezoru podle Peterky nezaplňují, protože do něj vůbec nejsou přesouvány.