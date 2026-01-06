Podle nekrologu listu The Guardian sloužil David Rosen během korejské války jako pilot amerického letectva a byl nasazen v Japonsku. Po skončení konfliktu v zemi zůstal a v roce 1954 zde založil firmu Rosen Enterprises. Všiml si totiž, že Japonci potřebují stále více nových průkazů totožnosti a začal z USA dovážet fotokabiny, aby uspokojil poptávku.
Odtud se jeho podnikatelský záběr rozšířil k pinballovým automatům a dalším mincovním zařízením, která dovážel a instaloval do obchodů, restaurací a kin. V roce 1965 firmu sloučil s dalším dovozcem, Nihon Goraku Bussan, jehož podnikání v oblasti mincovních automatů neslo název Service Games – ten byl pro nový podnik zkrácen na Sega.
Během následujících patnácti let Sega inovovala a přešla od dovozu her k jejich vlastnímu vývoji. Podle Guardianu patří k prvním počinům simulátor střelby na ponorky Periscope a v roce 1972 pak Killer Shark, hra na lov žraloků, která se krátce objevila ve filmu Čelisti. Sega také začala budovat vlastní herny, což jí umožnilo mít pod kontrolou všechny aspekty svého byznysu.
Jednou z Rosenových velkých předností byla schopnost nacházet a zaměstnávat lidi, kteří chápali, kam se herní obor ubírá. V roce 1979 si všiml Haja Nakajamy, ředitele společnosti Esco Trading. „Nakajama byl tehdy velmi aktivní distributor. Připadal mi mimořádně bystrý a rychle se přizpůsoboval tomu, co se v odvětví dělo, a já ho chtěl získat. Udělali jsme to akvizicí jeho firmy. Díky začlenění se k nám připojil on i jeho zaměstnanci,“ svěřil Rosen Guardianu před lety. Nakajama se později stal prezidentem Sega Japan v jejím zlatém období osmdesátých a devadesátých let .
Od konce 70. let se Rosen zaměřil na nový trh, který představovaly domácí herní konzole a videohry. Zde bylo jeho hlavním konkurentem Nintendo, proti němuž po počátečních neúspěších vytáhl s konzolí Master System.
Tento stroj se v USA potýkal s problémy, ale v Evropě a Jižní Americe zaznamenal obrovský úspěch – a Rosen v tom rozpoznal mezeru na trhu. Zatímco Nintendo se soustředilo na rodinnou zábavu, na Master Systemu bodovaly hry zaměřené na teenagery, jako bojovky Golden Axe a Shinobi.
Když měla být následně v roce 1988 v Japonsku uvedena nová konzole Sega Mega Drive, Rosen trval na tom, aby se pro americké uvedení přejmenovala na Genesis – s důrazem na nový začátek a dospělejší pojetí. Propagoval ji jako konzoli pro teenagery, nikoli pro děti, pomocí televizních reklam kombinujících herní záběry s rychlými střihy, rockovou hudbou a sloganem: Genesis does what Nintendon’t (Genesis dělá to, co Nintendo ne).
Rosen zůstal ve společnosti aktivní v různých vysokých funkcích až do odchodu do důchodu v roce 1996. Nebyl tak už osobně svědkem postupného ústupu z trhu, který postupně ovládl PlayStation od Sony a Xbox od Microsoftu. Na počátku tisíciletí Sega výrobu herního hardwaru ukončila a zaměřuje se už jen na vývoj her.