V Česku otevírá pobočku nový řetězec. Slibuje velké porce zdravého jídla

Koncept dean&david založil v roce 2007 David Baumgartner v Mnichově a nabízí pokrmy z čerstvých surovin včetně bezlepkové a veganské stravy. V nabídce hosté najdou převážně čerstvé saláty, curry, wrapy, bowle (jídlo v misce). Cenově se hlavní jídla pohybují od 199 do 289 korun. Nechybí ani snídaně nebo dětská menu, otevírací doba pobočky je od 7 do 23 hodin.

Klasická příprava salátů nebo curry se skládá z čerstvé zeleniny, rýže a quinoa namíchané s černou rýží doplněné omáčkami. „Vypozoroval jsem v Berlíně, že nejprodávanější, kromě salátů, jsou teplé obědy s masem. Oblíbené je i rostlinné nemaso. Němci v konzumaci rostlinných jídel jsou dál než my. My se to tu ještě učíme,“ říká Jan Hejda, šéf dean&david Czech Republic.

Salátový dean&david vidí na českém trhu příležitost, kdy podobných podniků je v Česku, potažmo v Praze, poskrovnu. Na podobném principu fungují například jen pobočky Puzzle Salads nebo UGO.

Nabídka jídel je podle mluvčího téměř totožná s tou v Německu, porce nejsou malé, a na to Češi slyší. „My Češi dáme hodně na objem, chceme velké porce a hodně jídla,“ domnívá se.

Pobočka v přízemí centra má 120 metrů čtverečních, což je podle šéfa konceptu dostačující prostor. „Nejdříve jsem z tak malého prostoru měl obavy, ale po zkušenostech z Berlína, kde jsem se s konceptem ztotožňoval, je to dostačující,“ říká Hejda s tím, že všechny provozovny budou mít do 150 metrů čtverečních.

Nebýt součástí foodcourtu

Máj Národní v prvním patře disponuje velkým foodcourtem tzv. jídelnou, kde svůj pestrý sortiment rychlého i klasického občerstvení nabízí značky Popeyes, Burger King, Banh-mi, Prima bašta, Misushi či Amerikanos. A během jara se zde otevře dlouho očekávaná první pobočka amerického fastfoodu Five Guys.

Ovšem německý řetězec dean&david zde nesídlí, jeho pobočka se nachází v přízemí hned vedle jednoho z vchodů. „Nebýt součástí foodcourtu je náš záměr, na začátku chceme vystupovat samostatně. Chceme vyčnívat, aby si nás zákazníci zapamatovali a zvykli si na nás,“ popisuje Hejda.

Rozjezdu první franšízové pobočky v Praze se chopili podnikatelé Evgeny Urin a Andrej Zajcev, kteří jsou mimo jiné majiteli karlínské restaurace Spojka a zdravý životní styl je jim blízký. Navíc za konceptem v dean&david stojí silný hráč společnost McWin, která má podíly v restauracích Vapiano, L’Osteria a přes společnost Rex Concepts CEE vlastní pro Česko masterfranšízu řetězce Popeyes a některé pobočky Burger Kingu. Polovina podílu dean&david tedy patří společnosti McWin, druhou polovinu vlastní zakladatel značky David Baumgartner.

Řetězec nechce cílit na obchodní centra, ale jiné lokality, proto se již nyní připravují další dvě pražské pobočky. Na konci letních prázdnin se otevře pobočka v Celnici a druhá na náměstí Jiřího z Poděbrad.

V letošním roce chce řetězec otevřít aspoň šest poboček. „Máme v jednání už i další města, jako jsou Pardubice nebo Brno. Další pobočky, hlavně mimo Prahu by již mohli provozovat franšízanti,“ popsal Andrej Zajcev, který koncept do Česka přivedl s tím, že do deseti let by chtěli mít více než 25 poboček.

„Uvidíme podle toho jak se bude dařit a jak se bude koncept rozvíjet. Chceme expandovat i za hranice Prahy,“ prozradil Hejda.

V Německu má koncept zdravého občerstvení dean&david 200 poboček včetně Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Kataru a nově Česka.