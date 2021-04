Definitivní stopka Rusům pro Dukovany? Neumím si představit jejich účast, říká Havlíček

PRAHA Vysoce sledovaný výběr stavitele nového jaderného bloku v Dukovanech se zřejmě obejde bez Rusů. Ačkoliv je vláda nechávala ve hře, po kauze Vrbětice se situace v citlivé věci změnila.

Zájemci o dostavbu atomové elektrárny dostanou na konci dubna bezpečnostní dotazníky, jejichž vyplnění je jakousi vstupenkou do tendru. Společnost Rosatom mezi nimi zřejmě nebude.

„Po těchto událostech to je pravděpodobné,“ řekl pro Lidovky.cz ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Přitom ještě nedávno se zastával toho, aby měla tato státní ruská společnost možnost zůstat v naději, že strategický projekt bude stavět.

Nyní vicepremiér přiznal, že informace od tajných služeb o zapojení ruských agentů do výbuchu v muničním skladě ve Vrběticích jsou natolik závažné, že si nedovede představit další jednání s Rosatomem. Zmíněné dotazníky jsou totiž bezpečnostní prověrkou, která má prověřit nejen odbornost ale i riziko pro stát.

Havlíček řekl, že si neumí představit, jak by nyní právě s lidmi ze státního gigantu řešil bezpečnostní otázky. „Definitivně o vyřazení Rosatomu nicméně musí rozhodnout vláda,“ dodal. Ve hře o olbřímí projekt tak zůstane americko-kandský Westinghouse, francouzská EdF a korejská KNHP. Už dříve vláda rozhodla, že do ani do příprav nepustí čínského dodavatele CGN.

Také podle vicepremiéra Jana Hamáčka by se ruské firmy neměly účastnit z bezpečnostního hlediska dostavby Dukovan ani jako členové konsorcia. Hamáček to uvedl v pořadu ČT Otázky Václava Moravce. „Asi mohu říci, že nevím, co bych do toho dotazníku pro Ruskou federaci měl napsat vzhledem k tomu, co se tady včera stalo,“ řekl k tomu Hamáček s odkazem na bezpečnostní dotazník, který Česká republika rozešle zájemcům o zakázku.

Stavba nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně je klíčovým strategickým projektem. V tuto chvíli se počítá, že ji bude platit stát a provozovat energetický společnost ČEZ. I navzdory komplikacím vláda počítá se stávajícím harmonogramem: výběr dodavatele do roku 2024 a uvedení do provozu o dalších dvanáct let později.



Oslabení místo posílení

Před účastí Rosatomu v tendru i přípravách na něm varovaly tajné služby i vládní zmocněnec pro jádro Jaroslav Míl. I kvůli tomu, že místo technologické přípravy řešil více bezpečnostní rizika, jej vláda na konci března odvolala z funkce.



„Ve věci bezpečnostních otázek šlo především o to, že v nově upravené a předložené poptávkové dokumentaci došlo místo posilování bezpečnostních zájmů ČR k jejich dalšímu oslabení. Další připomínky se týkaly mimo jiné toho, že celý nově navržený postup přípravy a realizace projektu byl v přímém rozporu se schválenou strategií a uzavřenou smlouvou mezi státem a ČEZ. Zároveň vedl k riziku významných komplikací při jednáních s Evropskou komisí,“ popsal Míl pro Lidovky.cz



Evropská komise má mimo jiné posuzovat, zda jsou v pořádku připravované státní výkupy elektřiny z Dukovan, pokud se provoz společnosti ČEZ ekonomicky nevyplácel.