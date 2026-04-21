Ulice jménem Shambles v centru Yorku je jednou z nejlépe zachovaných středověkých ulic v Evropě. Mnoho jejích budov pochází již ze 14. století a místo je tak magnetem pro tisíce turistů, kteří město ročně navštíví. V souvislosti s druhou vlnou pottermánie způsobenou přípravami nového seriálu o čarodějnickém učni však turistický ruch nabral pouze jeden směr, píše britský web MailOnline.
Obyvatelé žijící v blízkosti ulice totiž tvrdí, že tento historický skvost nyní připomíná spíše repliku Příčné ulice, fiktivní nákupní čtvrti z Harryho Pottera. V knihách je to úzká dlážděná ulička v dickensovském stylu plná obchodů potřeb pro kouzelníky a čarodějnické učně. A právě této podobnosti a genia loci nyní obchodníci využívají.
„Jako dítě jsem si procházky po Shambles vždycky užívala. Bylo to skoro jako procházet se stránkami historické knihy – fascinující zážitek jak pro místní, tak pro návštěvníky,“ říká místní obyvatelka Gabrielle de Yorvicková. Lidé se tu podle ní zastavovali a vzhlíželi vzhůru, aby obdivovali architekturu s vyčnívajícími částmi domů, mohutnými dubovými trámy a okny s příčkami. Obchody tu podle jejích slov byly zajímavé, čisté, udržované a příjemné. „Dnes je to místo, jemuž se vyhýbám jako moru,“ dodává.
Právě ona ve svém dopise místnímu deníku York Press vyjevila své obavy z toho, že ulice Shambles umírá. „Ti, kdo by ji měli chránit, to dopouštějí,“ dodává Yorčanka. Zajímavé řemeslné obchody z ulice zmizely a ty současné jsou plné zboží s motivy Harryho Pottera nebo levných, kýčovitých suvenýrů. „Prosím, nedělejte z tohoto krásného města zábavní park,“ vyzvala.
S ní souhlasí další obyvatelka Yorku jménem Joanna Scottová. Také podle ní je třeba tuto historickou ulici chránit před nedůstojnou komercializací. „Pokud nejste fanouškem Harryho Pottera, a já nemám nic proti mladým čarodějům, je opravdu škoda, že skutečná ulice se skutečnou, fascinující historií není lépe chráněna.“ Zároveň vznesla otázku, co zaplní ty krásné obchody, až opadne všechen ten humbuk kolem Harryho Pottera.
„Doufám, že to zase budou pořádné obchody; ale svou čarodějnickou čepici bych na to nevsadila,“ dodává.
Také podle Dereka Reeda, který také pochází z Yorku, prošla ulice Shambles disneyfikací. „Je pozoruhodné, jak se charakter tohoto historického skvostu v průběhu let proměnil.
Poukazuje při tom na jednu z prodejen masa a živočišných produktů, ve kterém dnes vládnou čarodějnické potřeby, duchové, kočky, lektvary a vše spojené s Potterem. „Před padesáti lety to tu vypadalo jinak, mnohem větší důraz se kladl na řemeslníky a obchodníky,“ komentuje.
Všude kolem šťastní lidé
Navzdory názorům některých místních obyvatel však mnoho návštěvníků ulice Shambles změnu vítá. Turistka Kelly Blairová, která právě sedí v restauraci Kings Inn na Shambles, označila ulici za neuvěřitelnou a kultovní. „Cestovala jsem po celém světě a tahle ulice patří k těm nejúžasnějším,“ říká. Podle ní existuje důvod, proč sem přicházejí desítky tisíc lidí. „Myslím, že je to nejlepší ulice v Yorku. Děti ji milují, rodiny ji milují. Přivádí do Yorku lidi.“
Mike Gaskell z obchodu se suvenýry jménem Little Saffron si nový trend také nemůže vynachválit. Myslí si, že obchodování v Shambles je fantastické. „Je to veselé místo. Je to místo, kde jsou lidé šťastní, že tu pracují. Lidé se snaží získat tu obchodní jednotku. Všichni navzájem spolupracují.“ I když se zde Harry Potter nikdy nenatáčel, lidi to sem podle jeho slov přitahuje.
April Robinová, která pracuje v obchodě The Cheesecake Guy, souhlasí s tím, že v ulici Shambles nyní dominuje Harry Potter. „Pro obchod je to dobré. Chodí k nám spousta turistů, protože si myslí, že je to Příčná ulice,“ říká.
Ne všichni obchodníci však sdílejí stejný názor. Jeden z nich, který si nepřál být jmenován, říká, že z přílivu turistů nemá žádný prospěch. „Dneska je to samý Harry Potter. Nám to moc neprospívá. Je to jen pro děti. Ale co naděláte,“ uzavírá podle britského deníku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz