Evropanům chybí digitální dovednosti, Češi jsou pod průměrem

„Jestliže chce Česko hrát prim, jestli chce být skutečně na špici, tak musí přidat v řadě faktorů,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. „Mělo by co nejlépe využít těch skoro 50 miliard korun, které má z Evropské unie k dispozici na digitalizaci. Tyto peníze se mají dočerpat do roku 2026, takže je to docela velký spěch,“ dodala s tím, že doufá, že tuto „šanci Česko nepromarní“.

Své digitální cíle pro rok 2030 si Evropská unie stanovila již dříve. Patří mezi ně například, že by základní digitální dovednosti mělo mít minimálně 80 procent populace. Mezi základní digitální dovednosti patří zpracování informací, komunikace, vytváření digitálního obsahu, bezpečnost a řešení problémů. Specialistů v oboru informačních technologií by pak do této doby mělo být 20 milionů, přičemž by měl být stejný poměr žen a mužů. Nyní jich je pouhých devět milionů.

V oblasti digitální transformace podniků plán EU říká, že by do sedmi let 75 procent společností v EU mělo používat cloud, umělou inteligenci či data velkého objemu. Cloud je virtuální prostor, prostřednictvím kterého uživatelé vytvářejí, sdílejí a pracují s obrovským množství informací různého typu. Rovněž by se měl v Evropské unii zdvojnásobit počet podniků typu unicorn (jednorožec), tedy mladých technologických firem.

Pokud jde o digitalizaci veřejných služeb, klíčové veřejné služby by měly být ze 100 procent online. Stejně tak by mělo mít 100 procent občanů přístup k elektronické zdravotní dokumentaci a rovněž 100 procent občanů by mělo disponovat digitální identifikací.

Jaká je nynější situace v členských zemích ukázala právě dnes zveřejněná zpráva. Digitální dovednosti potřebují všichni Evropané ke studiu, k práci, ke komunikaci, přístupu k veřejným službám online a k nalezení důvěryhodných informací. Mnozí je ale postrádají. Takzvaný Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) z roku 2022 ukázal, že v roce 2021 mělo pouze 54 procent dospělé populace EU alespoň základní dovednosti, což je stále daleko do cíle 80 procent obyvatel.

Rozdíly mezi zeměmi jsou přitom výrazné: Nizozemsko a Finsko se v roce 2021 přiblížily k dosažení cíle, 79 procent dospělých v těchto zemích mělo alespoň základní digitální dovednosti. V osmi členských zemích byl však podíl jednotlivců s alespoň základními digitálními dovednostmi nižší než 50 procent, přičemž Rumunsko, Bulharsko, Polsko a Itálie se umístily na nejnižším místě.