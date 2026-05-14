Schillerová představuje nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

  12:43aktualizováno  13:39
Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem, ČR patří k nejméně zadluženým zemím v EU,“ uvedla.
Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14. května 2026) | foto: ČTK

„Nevidím jediný důvod, proč by na dluhopisech měly vydělávat jen banky a institucionální investoři,“ dodala Schillerová. Dluhopisy podle ní půjde koupit z pohodlí domova, aniž by zájemci museli kamkoli chodit. Nákup lze vyřídit kompletně elektronicky a bez poplatků na speciální webové stránce.

Připomněla také, že výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně. „Konstruovali jsme je tak, aby si na své přišli jak ti, kdo chtějí jen krátkodobou investici, tak i ti, kdo hledají investici dlouhodobější na pět let,“ sdělila ministryně.

Lidé budou moct nakupovat tři druhy českých státních dluhopisů: pětiletý s fixním úročením, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Liší se výší výnosu.

Fixní dluhopis s pětiletou splatností nabídne občanům výnos při držení až do splatnosti průměrně 4,5 procenta ročně. „Chceme motivovat investory aby si ponechali dluhopis po co nejdelší dobu,“ vysvětlila ministryně.

Druhým typem je inovovaný protiinflační státní dluhopis. Liší se od fixního dluhopisu výnosem, který bude dán květnovou meziroční procentní změnou indexu spotřebitelských cen. Pokud by inflace převýšila pětiprocentní hranici, bude lidem vyplacen právě pětiprocentní úrok. Rozdíl bude možno uplatnit až v pátém roce a v posledním roce také lidé za držení dluhopisu získají motivační bonus.

Tříměsíční dluhopis, tzv. Flexibond, je svým výnosem (průměrný roční úrok je 3,5 procenta) podle Schillerové srovnatelný s termínovanými účty u bank, je však osvobozený od daně.

Do každého typu dluhopisů lze investovat maximálně tři miliony korun. „Věříme na běžné domácnosti, proto limit tři miliony.“

„Celkový objem dluhopisů bude ve výši dvaceti miliard, budeme to sledovat a reagovat pružně. Očekávám ale zájem českých domácností,“ uvedla ministryně.

Upisovací období startuje dnes a končí 28. června. Datum emise dluhopisů je stanoveno na 15.7.2026. Ministryně uvedla, že data byla vybrána tak, aby majitelé dobíhajících dluhopisů mohli pohodlně investovat do nové emise.

Schillerová na svých sociálních sítích uvedla, že první várka dluhopisů bude vydána v červnu a další pak před Vánoci. Podle ní by měly být pro širokou veřejnost na výběr ke koupi dluhopisy v ceně od jednoho tisíce korun až do výše tří milionů.

Dluhopisy Republiky naposledy fungovaly mezi roky 2019 a 2022. Jednalo se o státní dluhopisy pro širokou veřejnost. Nabízely domácnostem bezpečnější formu zhodnocení úspor a zároveň státu pomohly získat peníze mimo banky a institucionální investory.

Jaké dluhopisy ministerstvo nabízí

  • Fixní státní dluhopis má splatnost pět let a výnos do splatnosti 4,544 % p. a. Výnosy jsou jednou ročně reinvestovány do stejné emise dluhopisů. Lze využít možnost předčasného splacení jednou ročně k předem stanovenému datu v plné výši včetně výnosu bez sankcí a bez poplatků. Maximálního zisku občan dosáhne při dodržení celé pětileté doby spoření, protože nejvyšší výnos bude připsán v posledním výnosovém období (tzn. pátém roce) jako motivace pro držení dluhopisu do splatnosti.
  • Proti-inflační státní dluhopis funguje na stejném principu, pokud jde o pětiletou splatnost, reinvestici výnosů jednou ročně a předčasné splacení, o které je možné žádat jednou ročně. Liší se ve způsobu stanovení výnosu. Ten bude každoročně určován pohyblivou úrokovou sazbou dle výše květnové meziroční změny indexu spotřebitelských cen (tzn. inflace). I proti-inflační dluhopis obsahuje prvek motivace pro jeho držení celých pět let. Při předčasném splacení bude roční výnos zastropován na max. 5 %, zatímco při dodržení celé pětileté doby spoření se v pátém roce připíše součet hodnot veškeré dosavadní meziroční inflace přesahující 5 % coby prémie za držení dluhopisu do splatnosti.
  • Flexi Bond je novinkou, v nabídce je poprvé. Doba splatnosti činí 3 měsíce. Výnos je k datu zahájení úpisu určený pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,5 % p. a. Pokud dvoutýdenní repo sazba České národní banky účinná ke konci upisovacího období bude vyšší, pak bude výnos stanoven ve výši této vyšší sazby. Po 3 měsících se Flexi Bond automaticky vymění a výnos reinvestuje do nové emise se splatností opět 3 měsíce. Pokud vlastník dluhopisů nemá zájem o automatickou výměnu na další 3 měsíce, pak postačí nejpozději 4 pracovní dny před datem splatnosti aktivně požádat o vyplacení peněz. V případě prvního upisovacího období bude nejzazším termínem pro žádost o vyplacení peněz z Flexi Bondu pátek 9. 10. 2026. MF vždy před zahájením dalšího upisovacího období Flexi Bondu zveřejní výnos a dobu do splatnosti nového dluhopisu. Jejich držitelé tak budou mít možnost tuto výši zohlednit při rozhodování, jestli své Flexi Bondy reinvestovat nebo vybrat.
