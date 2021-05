‚Dneska se omezovat nebudu, nemám už co nosit.‘ Prodavačky nestíhaly a u pokladen se tvořily fronty

PRAHA Letos poprvé mohli obchodníci přivítat zákazníky v kamenných prodejnách. Davy lidí vyrazily nakupovat hlavně oblečení. Někde se tvořily fronty.

Hlasité štěbetání občas protne dětský křik. Téměř každý třímá v ruce alespoň jednu objemnou nákupní tašku plnou oblečení. Prodavačky v řetězcích s módou nestíhají hodinu od otevření odbavovat zákazníky a u pokladen se tvoří dlouhé fronty. Vypadá to přinejmenším na revoluci v šatních skříních. Pražské obchodní centrum Metropole Zličín v pondělí ožilo vůbec poprvé v tomto roce.



Už v deset hodin dopoledne se zákazníci v řetězci s módou C&A přehrabují v regálech s vyskládaným zbožím. Srovnané hromádky tak brzy ztrácí svůj tvar. Na stanovené dvoumetrové rozestupy příliš nikdo z nakupujících nedbá. Hlad po novém oblečení je silnější.

„Vyrazila jsem s dcerou nakupovat, protože nemáme ani jedna ideální postavu a nemůžeme objednat online. Potřebujeme hlavně letní oblečení. Určitě utratíme několik tisíc a užijeme si to,“ vysvětluje LN zákaznice Jitka a přikládá k dceři šaty s květinovým vzorem. Podobně vidí situaci zákazník v pánském oddělení. I když nákupy rozhodně nepatří mezi jeho koníčky, okolnosti ho donutily vyrazit. „Mám docela krátké nohy, takže si kalhoty musím vyzkoušet. Nemám jinou možnost,“ krčí rameny.

„Dnes utratím 20 tisíc“

Vzít použitou tašku, vydezinfikovat uši, otřít a podat dalšímu zákazníkovi. Na takový postup vsadil dopoledne řetězec New Yorker, do kterého se vejde maximálně 36 zákazníků. Stále totiž platí opatření, že na jednoho zákazníka musí připadnout patnáct metrů čtverečních prodejní plochy. „Počítáme tak zákazníky. Je to různé, ale většinou tady čeká asi deset lidí. Jsou trpěliví a nevadí jim to. Asi se už těšili. Lidí je tady ale opravdu hodně,“ řekla prodavačka Petra, která dezinfekci tašek zajišťuje.

Naopak na nákup v pobočce H&M na Zličíně zákazníci čekat nemuseli. První, menší patro prodejny se však brzy zaplnilo a u pokladen se tvořily dlouhé fronty. Nejužitečnější dovedností tak bylo v pondělí dopoledne pravděpodobně kličkování mezi stojany. Euforii z nákupů však nic z toho neumenšilo. „Na nákupy oblečení jsem si postupně během lockdownu vyhradila 20 tisíc. Dnes je utratím,“ vysvětlila jedna ze zákaznic.

O poznání delší fronty si museli zákazníci vystát na druhé straně Prahy. Před vstupem do velké prodejny New Yorker v nákupním centru Chodov, kam se vzhledem k platnému omezení vejde 60 lidí, čekalo ve frontě na vpuštění minimálně 15 lidí. Fronty se tvořily ale také u pokladen.

„Tohle je tu od otevření, lidé kupují jak jarní zboží, tak i zimní bundy, které nyní prodáváme ve slevách, protože jsme je v zimě nevyprodali,“ sdělila jedna z asistentek. Déle se zdržovat nenechala, pod rukama jí čekala halda zboží, které se právě chystala zaplatit jedna ze zákaznic. „Dneska se omezovat nebudu, nemám už co nosit,“ okomentovala pro Lidovky.cz. Minimálně s jednou či dvěma taškami největší velikosti však z New Yorkeru odcházejí všichni.

Velký zájem je také o obuv v chodovské pobočce Deichmann. „Lidé nakupují především boty, které upotřebí nyní, nejvíce jdou na odbyt dámské a pánské plátěné šněrovací,“ řekl vedoucí prodejny Jiří s tím, že doufá, že se přebytek zboží rychle vyprodá. „Máme úplně nacpané sklady, některé modely proto dáváme do akcí,“ dodal.

Vzít si dovolenou a nakupovat

Odpoledne ožilo také centrum hlavního města. Až na několik málo jedinců, kteří mají nasazený respirátor i venku, ulice působí, jako by se život vrátil do normálu. V nákupním centru Palladium už při vstupu dostanou všichni návštěvníci velkou nákupní tašku, je jasné, že s prázdnou neodejdou. „Ve dvanáct hodin to začalo a už jsme se nezastavili,“ potvrdila prodavačka obchodu Reserved.

Na nedostatek zákazníků si rozhodně nemohli stěžovat ani v brněnské Galerii Vaňkovka. Někteří nakupující by za normálních okolností pondělní dopoledne trávili v práci. „Vzala jsem si dovolenou, potřebuji nějaké oblečení na léto,“ poznamenala jedna z žen při prohlížení šatů. Lidé vyrazili také pro kosmetické produkty. „Když jsme měli otevřené okénko, zákaznice měly často problém s výběrem odstínu make-upu,“ uvedla prodavačka Nela Babirádová.