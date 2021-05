Do Chorvatska dorazil první letošní vlak RegioJetu se zhruba 400 cestujícími

Ogulin (Chorvatsko) V sobotu nad ránem dorazil do Chorvatska první letošní vlak společnosti RegioJet se zhruba 400 cestujícími. Na maďarsko-chorvatských hranicích cestu před čtvrtou hodinou ráno přerušila pasová kontrola. Zhruba po hodině vlak pokračoval do Záhřebu, kde nově staví, a dál do stanice Ogulin.

Tam se rozdělil na dvě části. Jedna míří do Rijeky, kde má být dopoledne, druhá do Splitu. Cestující do města v centrální Dalmácii si ještě několik hodin posedí, příjezd je v plánu kolem 14:00. Vlak má mírné zpoždění.



Pohraniční kontrola v maďarské stanici Gyekényes souvisela s tím, že Chorvatsko není v schengenském prostoru volného pohybu osob. Testy na koronavirus zatím nikdo nevyžadoval. Před příjezdem do Chorvatska je však nutné vyplnit formulář, kam cestující nahrávají negativní výsledek testu PCR či antigenního testu. Alternativou je certifikát o očkování nebo dokument o prodělání nemoci. Krátký formulář požaduje také RegioJet. V obou musí cestující uvést například adresu pobytu.

RegioJet vypravil soupravu s 15 vagony, která například v Brně přesahovala délku peronu. V Ogulinu se kolem 8:30 rozdělila na dvě části. Osm vozů jede do Rijeky, sedm do Splitu, kam byla všechna místa vyprodaná. Dopravce nabízí cestu na sedačkách nebo dražší jízdenky ve spacím voze. Lůžek je kolem 500, sedaček 120. Většina cestujících volí možnost alespoň částečně pohodlného spánku v kupé.

Do Splitu pokračuje také skupina deseti nadšenců z Brna, kteří míří na herpetologickou expedici do hor. „Cesta vlakem je nejlepší, není to třeba tak rychlé jak po dálnici, ale člověk může jít kdykoliv na záchod, je tady pohodlí, každý má své kupé a může si dělat co chce. Probuzení celníků nebylo tak fajn, ale většina se myslím vyspala. Moc tomu fandím a přál bych si, aby vlaky fungovaly i na další směry, například do Bulharska,“ řekl Petr Onderka ze skupiny.

Kupé mohou obsadit maximálně čtyři cestující, pro které je připravený polštář, deka a povlečení. V každém vagonu jsou dvě toalety a ve spacích vozech i umývárna. V konečných stanicích vlak připraví na cestu zpět uklízecí tým. V Rijece má na to zhruba půl dne, ve Splitu jen něco málo přes dvě hodiny. Při cestě zpět se vlak v Ogulinu opět spojí.