Aby se z neznámého místa stal mezi rodiči hit, stačí poměrně málo, říká spoluzakladatel Explorio.cz

Praha Popularita chat a chalup za pandemie silně vzrostla, lidé si je nejen pořizují, ale i pronajímají. Pronajímatelé rekreačních nemovitostí si tak mohou přijít na značné sumy. „Myslím, že obecně se nejedná o miliony, jsou to částky v řádech statisíců korun za sezonu,“ říká František Peterka, spoluzakladatel platformy Explorio.cz určené pro vyhledávání ubytování a zážitků pro rodiny s dětmi.

Lidovky: Letos jste zařadili do nabídky na platformě Explorio.cz chaty a chalupy, které jejich majitelé nabízejí k pronájmu. Z kolika těchto nemovitostí lze aktuálně vybírat?

Kromě chat a chalup jsou v nabídce na pronájem také apartmány. V současné době takovýchto rekreačních nemovitostí máme necelých 200. Máme poměrně přísná pravidla, jaké nemovitosti do nabídky zařadíme. Kdybychom brali všechny objekty, můžeme být pohodlně na trojnásobku. Ale to by pak nedávalo smysl s ohledem na naše zaměření na rodiny s dětmi.

František Peterka: Je výraznou osobností české e-commerce scény. V minulosti stál za největším e-shopem pro rodiny ProDěti.cz, který později odkoupila skupina Mall Group.

V roce 2017 založil startup Driveto, který je v současnosti největším poskytovatelem flexibilních pronájmů aut v Česku.

Vyhledávač Explorio.cz, který se zaměřuje na ubytování a zážitky pro českou rodinnou turistiku, založil společně s Janem Davídkem v roce 2019.

Lidovky: O jaké lokality je mezi nájemci největší zájem?

Samozřejmě to jsou klasické lokality jako Šumava, Krkonoše, Český ráj, nahoru jdou Krušné hory, v létě bude poptávka po jižních Čechách. Postupně se do popředí dostávají i nové lokality. Aby se z nějakého neznámého místa stal mezi rodiči hit, stačí poměrně málo – důležité je, aby v okolí bylo pro děti nějaké kvalitní vyžití, protože i rodiče si chtějí odpočinout. Pokud má někdo předškoláky, bude určitě chtít alespoň malé hřiště přímo u místa, ostatní potřebují něco v docházkové vzdálenosti.

Ubytování také musí mít určitý standard vybavení. Když někdo přijede s malými dětmi, určitě s sebou nechce vozit židličku, postýlku a podobné věci. A pak je tu bezpečí – nemovitost například nesmí být blízko silnice. V létě budou benefitem u chalupy bazény, takové objekty jsou zarezervovány jako první. Pak táhnou terasy, vlastní zahrádky, možnost grilování – výbavě se v podstatě meze nekladou. Někdo si zase postaví renomé na otužování a domácí sauně…

Českým fenoménem je cyklistika. Češi byli vždy cyklisté, ale v posledních dvou letech se prodeje kol znásobily. Takže plusem jsou i cyklostezky v okolí chat a chalup. Sice se již otevírají venkovní aktivity, ale stále je určité procento nejistoty, co všechno bude během prázdnin otevřeno, a výlety do přírody budou možná jedinou možností. I díky tomu stále více lidí preferuje aktivní dovolenou – takže i na to mohou majitelé objektů lákat.

Lidovky: Jaké parametry musí mít rekreační nemovitost, jež se dobře pronajímá, a naopak, co je téměř nepronajatelné? Nebo jde pronajmout prakticky cokoliv?

Principiálně lze pronajmout skutečně cokoliv. Optimální nemovitost bude jiná pro různé věkové skupiny dětí. Když cestuje rodina s malými dětmi, je nejdůležitější vybavení chalupy. Když jde o rodinu se školáky, větší roli hraje možnost vyžití, aby si dítě pobyt užilo, aby to nebyla nuda.

Vidíme, že poměrně velké procento, je to skoro polovina rodin, jezdí na dovolenou společně ještě s další rodinou. Ti pak vybírají z chalup pro více osob, v případě apartmánů pak volí ty, kde je jich v jednom domě na pronájem víc.

Lidovky: Lze vyčíslit, na kolik si mohou majitelé pronájmem rekreačních nemovitostí přijít?

Myslím, že obecně se nejedná o miliony, jsou to částky v řádech statisíců korun za sezonu. V současnosti, kdy rostou ceny chat a chalup, se návratnost pohybuje mezi 15 až 25 lety. Roční návratnost je někde mezi třemi až sedmi procenty. Samozřejmě jestli si někdo pořídil chalupu dříve, bude návratnost investice rychlejší.

Záleží také hodně na lokalitě. Třeba na Šumavě nebo ve Špindlerově Mlýně se logicky vydělá víc, protože sezona v zásadě trvá deset měsíců z dvanácti, hluchý bude duben a listopad, ale jinak to běží celý rok. Tomu ale na druhou stranou odpovídají ceny nemovitostí. Další věcí, která ovlivňuje příjem z pronájmu, je, jak moc se majitel rozhodne nemovitost užívat sám. Hovořil jsem o případu, kdy majitel tráví na chalupě měsíc mimo hlavní sezonu.

Lidovky: Je něco, na co v souvislosti s pandemií dáváte zvlášť pozor?

S ubytovateli se snažíme spolupracovat velice úzce – posílali jsme jim například covidové desatero, které obsahuje jasná doporučení pro hosty. My primárně vodíme zájemce na stránky ubytování a ti pak přímo komunikují s ubytovateli. Nevyjednáváme podmínky. Můžeme něco doporučit, a to i z pohledu prezentace, ale nedokážeme nic nařizovat.

Na druhou stranu jsme přišli s celou řadou vylepšení – všem ubytovatelům jsme doporučili, aby nabízeli flexibilní rezervace a ideálně možnost zrušení i den před příjezdem. A to se chytlo. Má to více důvodů. Může se stát, že vláda nepovolí, aby se lidé v daném termínu ubytovávali v pronajatých objektech. Klienti by měli mít jistotu vrácení peněz. Rodina také těsně před příjezdem může zjistit, že má pozitivní test na covid a nebude moci přijet.

Velká většina ubytovatelů, se kterými jsme hovořili, je připravena držet to minimálně do prázdnin. Moc to ale nechtějí prodlužovat dále. To v jejich situaci chápu. Vzhledem k tomu, že jsou dlouho zavření a prázdniny jsou pro ně modla, chtějí si přijít minimálně na příjmy jako loni a trochu se zahojit.

Lidovky: Mohou se nyní pronajímat chaty a chalupy, nebo se jich týká stejná uzávěra jako v případě hotelů a penzionů?

V zásadě je to tak, že ubytování na dobu určitou pronajímat nelze. Věřím tomu, že jak se bude zlepšovat situace, tak se otevřou i ubytovací zařízení.

Lidovky: Souvisí popularita chat a chalup jen s pandemií, nebo by o ně byl zájem i dřív?

Chuť jezdit do přírody a poznávat i zapadlejší regiony byla v posledních letech na vzestupu. Mění se i typ ubytování – stylové chalupy byly před lety v podstatě neznámé, teď může být luxusní třeba i roubenka.

Populární je také takzvaný glamping. Jde o moderní stany, lidé tráví dovolenou třeba v týpí nebo v domech na stromě. Je to v přírodě a je to spojeno s jinými zážitky než v hotelu, kde je bazén a hromadné stravování. Fenomén přírody a bydlení v přírodě souvisí s oblibou chat a chalup a pandemie tento trend ještě více podpořila.

I letos budou lidé vyhledávat místa, kde budou moci trávit dovolenou aktivně a nebudou se na jednom místě potkávat se stovkami dalších lidí. Alternativou se i v Česku stávají také dovolené v obytných autech, ve kterých lze projet klidně celou republiku.

Lidovky: Lze říci, že pronájem rekreačních nemovitostí vyjde levněji než ubytování v hotelu či v penzionu?

To nelze zobecňovat. Určitě se najdou levnější chaty a chalupy, ale poměrně dost jich je velmi dobře a stylově vybaveno. Je to prostě něco jiného, tyto nemovitosti nabízejí soukromí, jsou pro omezený počet lidí a podle toho také staví cenotvorbu.

Klienti sem nejezdí prvoplánově kvůli úspoře. Prováděli jsme průzkum a 80 procent lidí odpovědělo, že jsou připraveni vydat za dovolenou stejně nebo více peněz ve srovnání s minulými roky. To odráží mimo jiné fakt, že lidé jsou již hrozně dlouho doma, chtějí cestovat a jsou ochotni si i něco připlatit.

Lidovky: Cena tedy není tím hlavním faktorem?

Určitě je skupina klientů, která bere cenu jako rozhodující kritérium. Není to tak ale u všech. Je vidět, že se dobře pronajímá ubytování ve střední a vyšší střední kategorii. Kdo chce dnes vyloženě levnou hotelovou dovolenou, míří paradoxně spíš za hranice.