Stát dá až 15 miliard Kč z Modernizačního fondu na projekty posílení přenosových a distribučních sítí v Česku. Výkon sítí by se díky tomu mohl zvýšit až o 9 gigawattů. Výzva byla podle ministra Hladíka vypsána již 29. září a bude otevřena zhruba rok a půl. Dotace jsou určeny pro čtyři tuzemské energetické firmy, tedy státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS a provozovatele distribučních sítí ČEZ, EG.D a PRE. Peníze budou moci čerpat na připravované projekty.
„Deset miliard bude uvolněno téměř okamžitě, reálně se tím vyřeší řada lokalit, kde se nedá dneska propojit distribuční soustava,“ uvedl Hladík. Jak dodal, posílení elektrizační soustavy je základní podmínkou pro dekarbonizaci české ekonomiky. Zároveň zdůraznil, že je to poprvé, kdy stát tak masivně investuje do distribuční soustavy.
Hladík zmínil že v rámci změny legislativy tzv. Lex plyn existuje další mechanismus, díky němuž alokovaná rezervace distribučních soustavách u investorů, kteří nestaví, bude odpadávat a tím se uvolní pro další žadatele.
Ministr Vlček potvrdil, že stále existuje řada spekulativních projektů, které soustavu blokují. Odhadem je to ve výši 40 gigawattů. Rozdíly jsou i v rámci republiky, na jihu chybí nejvíce kapacit.
Záměrem vlády je podle ministra je posilovat páteřní sítě, které již existují. „Proto zdvojujeme linky anebo jdeme na vyšší napětí. Na ty by měly navazovat další vlásečnice distribučních soustav,“ dodal.
Česká republika má nicméně podle ministra Vlčka ohromný infrastrukturní dluh. „V našich podmínkách se nemůžeme bavit o bezpečných dodávkách energie, pokud nebudeme tento dluh dotahovat,“ zdůraznil. Upozornil, že je třeba do sítí investovat, jinak se z Česka jako exportéra elektřiny stane importér.
Investice jsou klíčové
Odborníci se shodují na tom, že investice do posílení a modernizace elektrizační soustavy jsou klíčové, pokud chce Česko zajistit energetickou bezpečnost země a také naplnit cíle v rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE). Jde také o závazky Evropské unie související s balíčkem „Fit for 55“ a plánem REPowerEU. Česká republika si v této souvislosti naplánovala do roku 2030 dosáhnout 30procentního podílu obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v zemi. Tento cíl byl schválen vládou a je součástí aktualizovaného Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu.
Plánovaného 11,6 GW instalovaného výkonu OZE chce Česko dosáhnout prostřednictvím nových fotovoltaik (10,1 GW) a vybudováním dalších větrných elektráren (1,5 GW).
„Zkušenosti ze zahraničí i naše analýzy ale ukazují, že samotné investice do infrastruktury nestačí. Stejně důležité je zavádět chytrá a efektivní opatření – například digitalizaci, flexibilní smlouvy, sdílené připojení nebo prioritizaci připravených projektů,“ upozorňuje Jan Bakule, expert Frank Bold, spoluautor studie Chytrá síť pro bezpečné Česko. Jak dodává, tato opatření umožní lépe využít stávající síť, uvolnit až 17,8 GW výkonu a ušetřit až 226 miliard korun na investicích. „Navíc je lze realizovat rychleji než velké stavební projekty, protože nejsou limitována nedostatkem materiálu ani pracovní síly,“ zdůrazňuje.