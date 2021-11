Doba extrémně levného nakupování v Číně skončila. Přesto existuje několik způsobů, kterak výrazně ušetřit

Další covidové období před Vánoci přeje nakupování přes internet. Tam se však od minulého roku zásadně podražilo kdysi extrémně levné zboží, které Češi s oblibou objednávali především z čínských e-shopů, jako jsou třeba Aliexpress, Wish a další portály. Do cen se promítla jak koronavirem zasažená výroba a doprava, tak nedávné zavedení DPH také pro malé zásilky do 22 eur (asi 550 korun).