Dolar po Bidenově odstoupení slábne. Zásadní bude veřejné mínění, tvrdí analýzy

Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši hlavních světových měn, se krátce po 07:00 SELČ při obchodování v Asii pohyboval v blízkosti 104,32 bodu. Vykazoval tak pokles o méně než 0,1 procenta. Dolar k jüanu měl naopak téměř 0,1 procenta k dobru a prodával se zhruba za 7,273 jüanu.

Biden v neděli oznámil, že nepřijme nominaci na kandidáta Demokratické strany do listopadových prezidentských voleb. Otevřel tak cestu jinému ze spolustraníků, aby se postavil Donaldu Trumpovi. Ten přijal nominaci Republikánské strany minulý týden. O kandidátovi demokratů se rozhodne v srpnu, zájem už projevila současná viceprezidentka Kamala Harrisová.

„Zásadní teď bude, co ukážou tento týden průzkumy veřejného mínění,“ řekl agentuře Reuters analytik Joseph Capurso z finančního ústavu Commonwealth Bank of Australia. Pokud by měl Trump menší šanci na vítězství ve volbách, byl by to podle Capursa důvod k oslabení dolaru, a obráceně. „Harrisová je možná silnější kandidát, ale stačí to, aby se změnilo veřejné mínění?“ dodal.

K japonskému jenu dolar ztrácel téměř 0,2 procenta na 157,17 jenu, k euru byl téměř beze změn na 1,0884 USD.

Vedle amerických prezidentských voleb je na devizových trzích tématem politika čínské centrální banky. Měnová autorita překvapivě o desetinu procentního bodu na 1,70 procenta snížila svou sedmidenní reverzní repo sazbu, což je v Číně základní krátkodobá sazba. Centrální banka snížila i další dvě sazby.

Dolů se vydal i kurz australského dolaru, který je citlivý na změny úrokových sazeb v Číně. K americkému dolaru vykazoval pokles o více než 0,2 procenta na 0,6671 USD, přestože ze začátku obchodování zpevňoval.