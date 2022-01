Jste mezi domácnostmi, které mají nárok na příspěvek kvůli zdražení energií? Poradíme vám, jak o něj zažádat

Pro ty bohatší nepředstavuje zdražení energií zásadní problém, jejich náklady na bydlení tvoří v poměru k příjmům malou část a vzrostou minimálně. Mnohem větší problém hrozí nízkopříjmovým skupinám obyvatel.

Právě jejich situaci se chystá vláda řešit formou novely zákona o státní sociální podpoře a navýšením příspěvku na bydlení. Parametry pomoci jsou už známé, žádat bude možné zpětně od začátku roku, ale nejprve ještě musí vládní návrh požehnat ve zrychleném projednávání poslanci a senátoři. Měli by to stihnout do konce měsíce.