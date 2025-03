Trumpova cla versus Indie. Američanům hrozí dražší léky i jejich nedostatek

„Máme z toho obavy,“ uvádí pro BBC Peter Maybarduk, právník z organizace Public Citizen, která se mimo jiné pracuje na zajištění přístupu k cenově dostupné a kvalitní zdravotní péči pro všechny Američany. Podle něj každý čtvrtý americký pacient léky kvůli vysokým nákladům neužívá.

Generické léky jsou léky obsahující stejnou účinnou látku jako originální (patentované) léky, ale jsou vyráběny a prodávány pod jiným názvem a obvykle za nižší cenu. Tyto léky jsou ekvivalentní originálním lékům v kvalitě, bezpečnosti, účinnosti a dávkování, ale neobsahují ochrannou známku originálního výrobce.

Z Indie pochází téměř polovina všech generických léků užívaných v USA. Generika, která jsou levnější než originály, rovněž tvoří 90 procent všech předepsaných léků v USA. Díky levnějším generikům Spojené státy šetří miliardy dolarů na nákladech na zdravotní péči.

Nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou

Pokud mezi USA a Indií nebude uzavřena obchodní dohoda a Trumpova cla na indické léky se skutečně uplatní, některé indické farmaceutické společnosti se mohou ocitnout v situaci, kdy výroba a export generických léků do USA už nebude finančně výhodná.

Některé firmy také mohou opustit americký trh, což může vést ještě k většímu nedostatku těchto přípravků v USA. Tento nedostatek může také zvýšit ceny léků pro americké pacienty.

„Cla by mohla zhoršit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a lidé bez pojištění a chudí budou nuceni zvažovat náklady,“ říká Melissa Barberová, expertka na ceny léků z americké Yaleovy univerzity.

Trump má zájem o to, aby firmy přesunuly svou výrobu do USA. Velcí farmaceutičtí giganti, jako je Pfizer a Eli Lily, kteří prodávají značkové a patentované léky, uvedli, že se zavázali přesunout část výroby do Spojených států.

Přesun se nemusí vyplatit

Dilip Shanghvi, předseda největší indické farmaceutické společnosti Sun Pharma, minulý týden na konferenci uvedl, že jeho firma prodává pilulky ve Spojených státech za 1 až 5 dolarů za balení, cla podle něj nejsou dostatečným důvodem pro to, aby se vyplatilo přesunout výrobu z Indie do Spojených států.

„Výroba v Indii je nejméně třikrát až čtyřikrát levnější než v USA,“ uvedl Sudarshan Jain z indické farmaceutické aliance IPA.

Americké obchodní asociace PhRMA upozorňuje také na to, že rychlé přemístění výroby je nemožné. Výstavba nového výrobního závodu může trvat pět až deset let, cenově může vyjít výstavba na až dvě miliardy dolarů (45,9 miliardy Kč).

Indie podle údajů výzkumného ústavu Georgia Tech Research Institute (GTRI) ročně vyváží do USA léčiva v hodnotě přibližně 12,7 miliardy dolarů (292 miliardy Kč), přičemž neplatí prakticky žádná cla. I proto jsou jejich výrobky cenově konkurenceschopné právě na americkém trhu. Naopak, americké léky dovážené do Indie clu podléhají.

Generika z Indie se prodávají za mnohem nižší ceny ve srovnání s konkurenčními produkty a na největším farmaceutickém trhu na světě si neustále získávají dominanci v oblasti léků na kardiovaskulární, duševní i dermatologické problémy, stejně jako léky, které se používají k léčbě zdravotních stavů specifických pro ženy.

„Můžeme kompenzovat jednociferné zvýšení cel snížením nákladů, ale jakékoli vyšší zvýšení bude muset být přeneseno na spotřebitele,“ uvedl pro BBC vedoucí financí předního indického výrobce léků, který si nepřál být jmenován.

Severní Amerika je podle něj jejich největším zdrojem příjmů. „Je to nejrychleji rostoucí a nejdůležitější trh. I kdybychom zvýšili expozici na jiných trzích, nezkompenzovalo by to jakoukoli ztrátu na americkém trhu,“ řekl vedoucí financí.

„Indie by měla jednoduše zrušit cla na farmaceutické zboží,“ řekl BBC analytik Ajay Bagga. „Vývoz léků z USA do Indie dosahuje sotva půl miliardy dolarů, takže dopad bude zanedbatelný,“ dodal. Nulové clo na vývoz amerických léků doporučila také organizace IPA.

Farmaceutické firmy teď stále čekají na podrobnosti. „V krátkodobém horizontu mohou nové tarify přinést určitou bolest, ale myslím, že do podzimu tohoto roku dosáhnou významného pokroku k uzavření první části obchodní dohody,“ řekl Mark Linscott, hlavní poradce Fóra strategického partnerství mezi USA a Indií. Dodal, že si žádná z obou zemí nemůže dovolit narušení farmaceutických dodavatelských řetězců, uzavírá BBC.