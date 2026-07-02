„Půjde o první let s tím, co podle mě je možná nejlepší komerční letadlo, jaké kdy bylo postaveno. Nic podobného tady ještě nebylo,“ uvedl prezident před nástupem do letadla, který první let absolvoval společně s novináři.
Stroj Boeing 747-8 nahradil předchozí prezidentský speciál Boeing 747-200, který země využívala od doby úřadování prezidenta George Bushe staršího. Trump měl zájem o nové letouny již v době svého prvního mandátu, dodávky letadel se však opozdily.
Vláda oficiálně přijala luxusní letoun Boeing 747-8 od Kataru loni, a to navzdory pochybnostem ohledně etiky a zákonnosti přijetí tak drahého daru od cizího státu. Kritiku současný prezident odmítá.
„Můžete to udělat dvěma způsoby – buď to uděláte nenápadně, anebo to naopak dáte na odiv. A já si myslím, že by na něj měla být celá země hrdá,“ řekl Trump, který letounem odletěl do Severní Dakoty, kde se zúčastnil otevření prezidentské knihovny Theodora Roosevelta.
Letadel moc není
Podle deníku The Wall Street Journal bylo v provozu jen necelých padesát osobních letounů Boeing 747-8i, přičemž žádný z těchto VIP letounů se nenacházel ve Spojených státech.
Vlastnictví stroje bylo převedeno na americké letectvo loni na jaře. Letoun si převzala společnost L3Harris Technologies, která ho upravovala. Celá úprava trvala přibližně deset měsíců. „Cílem bylo dodat letoun před oslavami 250. výročí USA,“ uvedl Jason Lambert ze společnosti L3Harris Technologies.
Americké letectvo uvedlo, že je letoun bezpečný a vybavený nejmodernějšími technologiemi potřebnými pro prezidentské mise. Podle něj byl důraz kladen spíše na funkčnost než na estetiku, většina původního interiéru zůstala zachována.
Mezi úpravami interiéru bylo odstranění arabských nápisů pro nouzové východy a současného umění, které dříve využívala katarská královská rodina. Luxusní kožená sedadla a pohovky i falešné knihovny zůstaly, na stěnách však přibyly americké prezidentské symboly. Objevila se i nová vlastenecká umělecká díla.
Pro umístění rozměrného dvoupodlažního Boeingu 747-8 vybudovalo letectvo hangár o rozloze 37 tisíc metrů čtverečních v hodnotě 320 milionů dolarů na základně Joint Base Andrews poblíž Washingtonu D. C.