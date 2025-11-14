Trumpova administrativa řeší další výjimky z cel. Týkat se mohou potravin

  20:12aktualizováno  20:12
Trumpova administrativa pracuje na dalších výjimkách z uvalených cel. Nyní by se měly týkat potravin, které v USA neustále zdražují. Hovoří se hlavně o citrusech a hovězím masu. Američtí farmáři ale případné výjimky kritizují a říkají, že takový krok by odporoval avizovanému plánu Donalda Trumpa na návrat zemědělské produkce a průmyslové výroby zpět do USA.
Americký prezident Donald Trump při projevu z balkonu Bílého domu (4. července 2025) | foto: Reuters

Trump v posledních týdnech navzdory statistickým datům tvrdí, že ceny potravin v USA i přes vyšší cla klesají. Americká média uvádějí, že zatím finálně nerozhodl, jestli opravdu jeho administrativa přistoupí k dalším celním výjimkám. Ani Bílý dům tyto případné kroky dosud přímo nepotvrdil. „Trumpova administrativa je připravena a odhodlána prosazovat propracovanou a flexibilní obchodní politiku,“ uvedl pouze mluvčí Bílého domu Kush Desai.

Portál The New York Times píše o tom, že mezi příznivce celních výjimek u potravin se má řadit hlavně aktuální americký ministr pro obchod Howard Lutnick. Ten totiž o výjimkách hovoří již několik týdnů. Přišel například s tím, aby se americká cla nevztahovala na průmyslové výrobky a zemědělské plodiny, ve kterých Spojené státy z pohledu produkce nejsou soběstačné.

Konkrétní formulace případných výjimek

Záleží ale také na tom, jak konkrétně budou případné výjimky v praxi formulovány. Američtí experti totiž říkají, že pokud by se týkaly i zemí, s nimiž USA dosud nepodepsaly obchodní dohody, nebyl by takový přístup ideální. V takovém případě by totiž země, které se s USA ani po několika měsících stále nedohodly, byly paradoxně ve výhodě.

USA v podstatě každý týden oznamují nové obchodní dohody. Mezi ty nejčerstvější se řadí aktualizované obchodní podmínky s Ekvádorem, Argentinou, Salvadorem či Guatemalou. Další jednání stále probíhají, a to mimo jiné se Švýcarskem, Indií či Tchaj-wanem.

I americký ministr financí Scott Bessent v minulých dnech slíbil výrazné změny v americké celní politice. Konkrétně zmínil plodiny, které se v USA nepěstují, jako například kávu a banány. „To pomůže ceny rychle srazit,“ uvedl během vysílání televize Fox News.

Trumpovi a jeho týmu ale možná nic jiného nezbyde. Americká spotřebitelská důvěra se totiž výrazně propadá a ceny rostou. Ceny kávy vyskočily meziročně o pětinu. Výrazné zdražení se nevyhnulo ani zmíněnému hovězímu. Zdražují ale také další potraviny, které Američané milují, uzavírá The New York Times.

