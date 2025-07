Trump poslal dvanácti zemím dopisy s novými cly, podrobnosti zatím tají

Autor: Lidovky.cz , ČTK

7:34 , aktualizováno 7:34

Americký prezident Donald Trump podepsal pro 12 zemí dopisy, ve kterých jim nastínil různé úrovně cel na jejich zboží dovážené do Spojených států. Dopisy budou rozeslány v pondělí. Řekl to Trump novinářům na palubě letadla Air Force One.