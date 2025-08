Americký prezident Donald Trump se v Kataru chystá převzít Boeing 747-8 v luxusní úpravě, který by mu měl sloužit jako speciál Air Force One. Letadlu sice chybí mnohé bezpečnostní prvky, kterými je jinak prezidentský létající palác vybaven, přepychem se v něm ale nešetřilo. | foto: Profimedia.cz

Oficiálně je cena renovace katarského letounu tajná. Podle informací portálu The New York Times ale americké letectvo momentálně čerpá stovky milionů dolarů z rozpočtu na modernizaci jaderných zbraní, a to konkrétně z programu přezbrojení mezikontinentálních střel Minuteman III. Ty mají mířit právě na přestavbu katarského letounu.

Celková suma za rekonstrukci letadla Air Force One se má pohybovat okolo 934 milionů dolarů (asi 22 miliard korun). Renovace se má odehrávat v texaském utajeném technologickém zařízení a z původního běžného dopravního letadla se má stát vzdušná pevnost a palác zároveň.

Cílem bude stroj mimo jiné přizpůsobit tak, aby odpovídal Trumpovým požadavkům na komfort. Počítá se s pokročilou ochranou proti střelám, s šifrovanými komunikačními systémy i luxusně vypadajícím interiérem ve zlatě.

13. května 2025

Takový dar by odmítl jen blázen, říká Trump

Ačkoliv Trump opakovaně kritizuje vedení Federálního rezervního systému za miliardové investice do svého sídla, s podobně nákladnou renovací katarského letounu problém nemá. „Jen blázen by odmítl takový dar,“ prohlásil Trump v letošním květnu.

Trumpovo nové letadlo navíc nebude v provozu příliš dlouho. Aktuální renovační práce mají skončit v průběhu příštího či přespříštího roku.

Bílý dům přitom již před lety koupil nová letadla od amerického výrobce Boeing. Během svého prvního funkčního období se Trump dohodl se společností Boeing na dodání dvou nových strojů 747-8 v roce 2024.

Celkové náklady tímto směrem se mají vyšplhat na asi čtyři miliardy amerických dolarů (asi 84 miliard korun). Výroba se ale dostala do zpoždění a Trump už dříve vyjádřil své zklamání. Proto se rozhodl jednat na vlastní pěst a najít pro sebe a svůj tým alternativu, kterou se stal právě katarský dopravní letoun.

Představitel amerického letectva nedávno Kongresu sdělil, že Boeing je schopen letadla dokončit do roku 2027. Současná prezidentská flotila zahrnuje dva letouny Boeing 747-200, které jsou v provozu od roku 1990, a několik menších letounů Boeing 757.

Trump pod palbou kritiky Demokratů

To, že se náklady na podobné renovace ve Spojených státech tají, není při pohledu do minulosti neobvyklé. Odborníky ale překvapuje, jakým způsobem probíhá nynější financování. Pentagon si totiž měl půjčit prostředky z programu Sentinel, ve kterém se mají nahradit již 55 let staré jaderné střely. Právě tento program se Trumpově administrativě jeví jako ideální možnost, kam náklady na prezidentský letoun schovat, píše The New York Times.

Mimo jiné proto, že původně se celkové výdaje programu Sentinel měly blížit 77,7 miliardám amerických dolarů. V současné chvíli se ale vyšplhaly dokonce téměř na dvojnásobek, na 140 miliard dolarů.

„To, že tato vláda odvádí finance z jaderného rozpočtu na přestavbu soukromého letadla pro prezidenta, oslabuje naši důvěryhodnost a dělá z toho všechno jen ne státnický projekt,“ zkritizovala pro The New York Times počínání Trumpovy administrativy americká demokratická senátorka Jeanne Shaheenová.