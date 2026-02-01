Trump pohrozil Kanadě. Uzavřete-li dohodu s Čínou, přijdou zásadní kroky, vzkázal

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy podniknou zásadní kroky, pokud Kanada uzavře obchodní dohodu, kterou vyjednala s Čínou. Již minulý týden Trump v souvislosti s dohodou pohrozil sousední zemi vysokými cly.
Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu. (21. ledna 2026) | foto: ČTK

„Pokud uzavřou dohodu s Čínou, ano, uděláme něco velmi zásadního,“ řekl Trump novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nechceme, aby Čína převzala kontrolu nad Kanadou. A pokud uzavřou tu dohodu, o kterou usiluje, Čína převezme Kanadu,“ dodal.

Kanadský premiér Mark Carney v polovině ledna navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silných stránek obou zemí historický přínos pro obě strany.

Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA. Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.

Trump minulý týden pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Uvedl, že pokud si Carney myslí, že z Kanady udělá „překladiště pro Čínu“, odkud se bude zboží posílat do Spojených států, tak se „šeredně mýlí“.

Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. Trump dříve oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru.

Oznámení předcházel Carneyho projev na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.

