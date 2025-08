Švýcarsko je z Trumpových cel v šoku, bojí se o desítky tisíc pracovních míst

Trump stanovil clo pro švýcarské zboží vyvážené do USA po 7. srpnu na 39 procent. To je více než dvojnásobek 15procentní sazby pro většinu dovozu z Evropské unie do Spojených států. Zatím ale alespoň platí úlevy pro klíčový sektor farmaceutických výrobků.

Nová sazba je vyšší než původně avizovaných 31 procent. Vláda v Bernu ji označila za „nepochopitelnou“, uvedla, že je „zklamaná“ a že se rozhodne, jak bude dále postupovat.

Spojené státy jsou pro Švýcarsko důležitým trhem. Vyváží tam hlavně léky, loni celkem za 35 miliard dolarů (744 miliard Kč), ale také hodinky, šperky a čokoládu.

Bílý dům v pátek uvedl, že k tak vysoké sazbě ho přimělo odmítnutí Švýcarska učinit „smysluplné ústupky“ zrušením obchodních bariér. „Švýcarsko, jako jedna z nejbohatších zemí s nejvyššími příjmy na světě, nemůže očekávat, že Spojené státy budou tolerovat jednostranný obchodní vztah,“ uvedl podle Reuters úředník Bílého domu.

Švýcarská prezidentka Karin Kellerová-Sutterová agentuře sdělila, že vláda bude s Washingtonem dál vyjednávat. Může ale podle ní nabídnout pouze omezené ústupky, protože již nyní se 99,3 procenta dovozu z USA v její zemi těší volnému přístupu na trh.

Švýcarsko loni do Spojených států poslalo zboží v hodnotě přibližně 65 miliard švýcarských franků (1,7 bilionu Kč), což představuje zhruba šestinu jeho celkového exportu. To mu v obchodní bilanci s USA vyneslo přebytek téměř 38,7 miliardy franků. Ve službách vykázalo deficit bezmála 20,4 miliardy franků.

Trump tvrdí, že cílem vyšších cel je snížit obchodní deficit, který Spojené státy se svými obchodními partnery mají. Podle pozorovatelů ale také potřebuje naplnit státní pokladnu mimo jiné kvůli daňovým škrtům, které podepsal.

Evropské akcie výrazně klesly

Také evropské akcie v pátek utrpěly nejprudší jednodenní pokles za více než tři měsíce. Investory znepokojila nová celní opatření amerického prezidenta Donalda Trumpa, která zahrnují mimo jiné zmíněné 39procentní clo na dovoz ze Švýcarska. Panevropský index STOXX Europe 600 se propadl o 1,89 procenta a uzavřel na 535,79 bodu.

Trump v noci na pátek SELČ podepsal exekutivní příkaz, který od 7. srpna zavádí nová cla v rozmezí od deseti do 41 procent na dovoz z desítek zemí světa. Dovozní poplatky prezident zdůvodňuje obchodním deficitem, který Spojené státy s danými zeměmi dlouhodobě mají. Za důvod zvýšení cel považuje i některé netarifní překážky, které jsou podle něj nespravedlivé a deformují volný trh.

Evropská unie již v neděli uzavřela se Spojenými státy obchodní dohodu, podle které bude dovoz většiny zboží z EU do USA podléhat 15procentním clům. Nově ohlášená cla na další země nicméně zvyšují obavy o budoucnost světového obchodu. „Pokud se zvýší cla po celém světě a obchod se utlumí, bude to mít dopad také na evropské podniky,“ uvedla analytička Anthi Tsouvaliová ze společnosti UBS Global Wealth Management.

Akcie výrobců léků oslabovaly po čtvrteční zprávě, že Trump zaslal velkým farmaceutickým společnostem dopisy s výzvou snížit ceny ve Spojených státech. Na farmaceutický sektor mělo tento týden negativní dopad rovněž zhoršení výhledu dánského výrobce léků na obezitu Novo Nordisk.

Hlavní index německé burzy DAX dnes ztratil 2,66 procenta a uzavřel na 23 425,97 bodu. Index francouzských akcií CAC 40 se propadl o 2,91 procenta na 7546,16 bodu, zatímco hlavní index londýnské burzy FTSE 100 klesl o 0,70 procenta na 9068,58 bodu.