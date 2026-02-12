Trump vrací uhlí do hry. USA dají miliardy na záchranu uhelných elektráren

Americké ministerstvo energetiky poskytne šesti uhelným elektrárnám v amerických státech Kentucky, Severní Karolína, Ohio, Virginie a Západní Virginie 175 milionů dolarů (3,6 miliardy Kč) na modernizaci, oznámil Trump.
Donald Trump zároveň dodal, že Tennessee Valley Authority, což je největší veřejně prospěšný podnik v zemi, plánuje odložit uzavření dvou svých starších uhelných elektráren ve státě Tennessee.
Trump zároveň slibuje urychlenou výstavbu energetické infrastruktury, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po elektřině v oblasti umělé inteligence a datových center. Vyhlásil proto stav energetické nouze, aby ospravedlnil kroky k udržení provozu stárnoucích uhelných elektráren, které podle plánů měly být uzavřeny. Zároveň pro stárnoucí uhelné elektrárny zařídil výjimky z klíčových předpisů v oblasti ochrany ovzduší, uvádí agentura Reuters.
Prezident také zrušil daňové pobídky pro větrné a solární projekty. Americké úřady zpomalily vydávání povolení pro obnovitelné zdroje energie jak na federálních, tak na soukromých a státních pozemcích.
Američtí dodavatelé energií uhelné elektrárny postupně vyřazují, protože jsou hlavními zdroji emisí uhlíku spojovaných se změnou klimatu. Trump ale označil změnu klimatu za podvod a vyvíjí snahy na podporu uhelného odvětví, uzavírá Reuters.