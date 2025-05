Pod předmětem „Žádost o okamžité pozastavení podpisu smlouvy na nové jaderné reaktory v Dukovanech a Temelíně“ místopředseda komise nejprve konstatuje známý fakt, že jako preferovaný uchazeč pro stavbu nových bloků byla vybrána korejská KHNP.

Následně Séjourné přiznává potřebu zajištění bezpečných dodávek energie. „Tato odpovědnost je zásadní pro ekonomickou stabilitu a sociální blahobyt Evropské unie, jakož i pro udržení geopolitické stability,“ píše.

Pak v dopise přechází k připomenutí nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (FSR), konkrétně potřebu chránit silný, otevřený a konkurenční vnitřní trh. „Také bych chtěl připomenout, že nařízení o zahraničních subvencích se vztahuje na všechny hospodářské sektory, včetně těch, které jsou strategického významu pro Evropskou unii a kritickou infrastrukturu,“ dodává místopředseda komise s tím, že členské státy jsou s EU povinny spolupracovat.

„Jak jistě víte, Komise již zahájila proces shromažďování informací jako součást předběžného přezkumu, aby posoudila, zda potenciální zahraniční finanční příspěvky přijaté KHNP představují zahraniční subvence a pokud ano, zda tyto subvence narušují vnitřní trh,“ upozorňuje.

Podle Séjourného vydaly útvary komise 12. února dvě žádosti o informace, adresované KHNP a ČEZ, přičemž – jak píše – ani jeden z nich neposkytl na tyto žádosti dostatečné informace. Komise nicméně podle něj v rámci přezkumu zjistila, se ukazuje, že korejská společnost mohla obdržet zahraniční subvence, jež by mohly narušovat vnitřní trh. „V důsledku toho Komise, aniž by tím předjímala konečné rozhodnutí, připravuje rozhodnutí o zahájení hloubkového šetření,“ stojí v dopise.

Česká republika by se tedy měla vyhnout situaci, která by nevratně zmařila obavy uvedené v tomto dopise a mohla by vést k nevratným důsledkům, argumentuje místopředseda Evropské komise.

„To by byl případ například tehdy, kdyby podpis smlouvy vytvořil skutkové okolnosti, které by ohrozily právo Komise na účinné provedení jejího šetření a její schopnost zajistit, aby subjekty přijaly nápravná opatření proti jednání, které podstatně ovlivňuje vnitřní trh,“ argumentuje.

V závěru pak Séjourné konstatuje, že spoléhá na plnou podporu a spolupráci do doby, než komise rozhodne. Tvrdí také, že si uvědomuje, jakou důležitost Česko jadernému projektu přikládá.

Jen zdvořilostní dopis, říká Vlček

Ministr průmyslu Lukáš Vlček namítá, že jde pouze o zdvořilostní dopis. „Mohu potvrdit, že jsem v pondělí 5. května obdržel zdvořilostní dopis od francouzského komisaře Stéphana Séjourného, na který mu pošlu svou zdvořilostní odpověď,“ řekl Vlček ČTK.

„Od Evropské komise nám tedy nic oficiálně nepřišlo, žádné řízení Evropské komise nebylo zahájeno a doposud ani neproběhlo jednání s DG GROW, které pan francouzský eurokomisař zastupuje. K tendru na Dukovany mohu jen zopakovat, že KHNP nabídla nejlepší cenu, včetně záruk a garanci včasné výstavby,“ řekl Vlček.

Tendr se podle Vlčka uskutečnil v režimu tzv. bezpečnostní výjimky v souladu s evropskými pravidly a předtím, než vstoupilo v platnost nové nařízení o zahraničních subvencích.

Séjourného dopis nebyl stanoviskem EK ani podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS), šlo podle něj pouze o názor francouzského eurokomisaře.

„Pokud vím, je to dopis eurokomisaře, nejde o stanovisko Evropské komise a nemá pro nás žádný závazný účinek. Mnohem závažnější je pro nás předběžné opatření vydané soudem, které nařizuje počkat s podpisem smlouvy až po rozhodnutí o žalobě,“ uvedl Fiala.

O tom, že výběr KHNP byl v pořádku rozhodl už koncem dubna antimonopolní úřad. EDF následně napadla zakázku u Krajského soudu v Brně, který předběžným opatřením podpis finální dohody s korejskou KHNP k Dukovanům zablokoval.

KHNP loni uspěla v jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.