Chcete se dozvědět dopisem o zvýšení důchodu? Jen když zažádáte a zaplatíte

Ministerstvo práce v podkladech k zákonu uvedlo, že zaslání valorizačních oznámení stojí Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) při každém zvýšení penzí 40 milionů korun. Podle ombudsmana převážná část seniorů s počítačem ale nepracuje a bude žádat o papírovou verzi.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze od ČSSZ pobíralo na konci září přes 2,83 milionu lidí. Desetitisíce důchodů pak vyplácejí důchodové systémy resortů vnitra, obrany a spravedlnosti. Důchody se valorizují vždy od ledna. V posledních letech se zvedaly kvůli vysoké inflaci mimořádně i přes rok.

„Řada důchodců v dnešní době již disponuje takovými technickými prostředky, aby se s novou výší důchodu mohli sami seznámit v elektronické formě, a to jednak prostřednictvím datových schránek, jednak prostřednictvím elektronické aplikace s využitím elektronické identity. Jeví se proto vhodné umožnit plátcům důchodů, aby přešli primárně na tuto elektronickou formu sdělování údajů,“ uvedli autoři návrhu.

Novela počítá od příštího roku s bezplatným zasíláním valorizačního oznámení do datových schránek těm, kteří je mají. Ostatní by ho měli najít na ePortálu ČSSZ, odkud by si ho mohli stáhnout po přihlášení svou elektronickou identitou. Využili by třeba bankovní identitu.

Pokud by penzistky a penzisté chtěli informace o přidání dál dostávat v papírové podobě, museli by o to správu požádat. Měl by k tomu být zvláštní formulář. „Tato žádost bude přitom platit i pro všechny další valorizace, pokud důchodce svou žádost neodvolá,“ stojí v podkladech k zákonu. Podle něj by si pak lidé hradili poštovné. Strhlo by se jim vždy v lednu z penze. Pro papírové oznámení by si mohli důchodci chodit i do poboček sociální správy.

Resort ve zhodnocení dopadů (RIA) píše, že změny „přinesou určité snížení uživatelského komfortu pro klienty, kteří dosud nevyužívají elektronické formy komunikace“. Podle ministerstva opatření cílí na ČSSZ, kterou zaslání oznámení o každém zvýšení důchodů stojí 40 milionů korun.

Ombudsman: Většina seniorů s PC nepracuje

Podle ombudsmana Stanislava Křečka převážná část seniorů s počítačem nepracuje a bude žádat o papírovou verzi. Ochránce práv doporučuje, aby se změna případně týkala jen nových důchodců a ti dosavadní dál dostávali oznámení poštou zdarma. Podotkl, že list má pro penzisty „zásadní význam“. Mohou si navýšení zkontrolovat a případně se bránit.

„Měla by proto být garantována bezplatná přístupnost tohoto dokumentu pro co nejširší okruh příjemců důchodů,“ míní ombudsman. Navrhuje také to, aby zájemci mohli informace o přidání dostávat e-mailem. Zpoplatnění by se dalo vnímat jako problematické i podle úřadu Národní rozpočtové rady (NRR), pokud lidé nemají datovou schránku a elektronickou identitu.