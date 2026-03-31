Posilové vozy ČD zařadí ve dnech, kdy začínají školákům prázdniny, a odpoledne na Velikonoční pondělí a v úterý ráno. Dráhy mají také připravené v Praze, Olomouci a Bohumíně záložní vozy pro operativní posílení kapacity spojů.
Při cestování v přepravní špičce v oblasti velkých měst doporučují ČD využívat volnější regionální vlaky. Cestující by také měli kupovat jízdenky včas a i na kratší vzdálenosti pořizovat rezervaci místa.
Při pořizování jízdenek na spoje ČD na webu a v aplikaci Můj vlak mohou cestující sledovat předpokládanou obsazenost dálkových vlaků pomocí semaforového indikátoru. Červená značí předpokládaný vysoký zájem o spoj.
Přesun tisíců lidí
„Mezi Prahou a Ostravskem i dalšími městy, jako jsou Pardubice, Olomouc či Přerov, se v období Velikonoc každoročně přesouvají tisíce cestujících. Letos se nám podařilo přidat na tuto nejvytíženější trasu dva zpáteční spoje,“ uvedl mluvčí Leo Express Emil Sedlařík v tiskové zprávě.
Leo Express zařadil od 27. března do 7. dubna dva zpáteční spoje mezi Prahou a Bohumínem. Vlaky vyjíždějí z Prahy v časech 10:23 a 20:18 a z Bohumína v 5:52 a v 15:55.
„Nejvytíženějšími dny jsou čtvrtek, pátek a pondělí, kdy u řady spojů evidujeme již vyprodanou kapacitu nebo poslední volná místa. Největší zájem je tradičně o cestování z Prahy, a to jak směrem na severní a jižní Moravu, tak na Slovensko,“ sdělil ČTK mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. U vlaků navyšuje dopravce kapacitu o stovky míst, a to zejména na vytížených trasách Praha–Ostrava–Košice.
Posilují i autobusy
V autobusové dopravě nasadil dopravce RegioJet přes 100 posilových spojů a jejich počet se může v návaznosti na poptávku ještě zvýšit. V rámci Česka je podle Kubáta nejvyšší poptávka na linkách mezi Prahou a Brnem, Libercem, Karlovými Vary či mezi Brnem a Olomoucí. Zvýšený zájem eviduje dopravce také na mezinárodních spojích, konkrétně do Budapešti, Vídně, Berlína nebo Varšavy.
Více míst před svátky i v jejich závěru nabídnou vlaky Arrivy na rychlíkové lince mezi Kolínem, Mladou Boleslaví, Českou Lípou a Šluknovem. Posílí také spoje mezi Pardubicemi a Libercem nebo rychlíky mezi Prahou, Českým rájem a Jizerskými horami. „V našem rezervačním systému jsou ještě volná místa,“ sdělil ČTK mluvčí dopravce Jan Holub.
Uvedl také, že některé spoje ve čtvrtek kvůli prázdninám nepojedou. O svátcích vlaky a autobusy Arrivy pojedou podle víkendových jízdních řádů. „Doporučujeme ověřit si spojení ve vyhledavačích. Do obvyklého provozu se vrátíme v úterý 7. dubna,“ dodal.