Aerolinky Belavia ruší lety do osmi evropských destinací kvůli reakcím států na únos novináře

Minsk Běloruská národní letecká společnost Belavia musela až do 30. října zrušit lety do destinací v osmi zemích, a to v Belgii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Španělsku a do Kaliningradu, který tvoří součást Ruské federace. Aerolinky ve čtvrtek oznámily, že je k tomu donutil zákaz vydaný některými evropskými zeměmi.

Ty běloruským aerolinkám znemožnily přelety nad svým územím kvůli tomu, že běloruské úřady v neděli donutily přistát civilní letadlo na trase z Atén do Vilniusu, aby mohly v Minsku zadržet opozičního novináře, jenž byl na palubě.

Žádná cesta nezbyla. Let běloruských aerolinek do Barcelony se nedostal přes hranice, vrátil se do Minsku Postup běloruských úřadů, které za letadlem vyslaly i stíhačku, rázně odsoudila řada západních zemí a organizací. Dopravce i některé vlády postup Běloruska označují za pirátství a Evropská unie vyzvala aerolinky členských zemí, aby se vyhýbaly běloruskému vzdušnému prostoru. Znemožnit chce také přistání a přelety běloruských aerolinek na území členských států. Provoz běloruských aerolinek Belavia na svém území pozastaví od pátku až do vyšetření nedělního incidentu i Česká republika, informoval ve středu vicepremiér Karel Havlíček. Do Prahy dosud pravidelně létala přímá linka Belavie z Minsku, v provozu byla třikrát týdně. K podobnému opatření už přistoupily například i Francie, Litva, Švédsko, Lotyšsko, Slovensko a Polsko, ze zemí mimo EU pak Velká Británie a Ukrajina. Česko stopne provoz běloruských aerolinek Belavia. Vláda případně vypraví náhradní autobusy Kromě toho se budou České aerolinie (ČSA) na lince z Prahy do Moskvy vyhýbat Bělorusku a poletí po náhradní trase, uvedla mluvčí dopravce. Přerušení letů nad Běloruskem již oznámily aerolinky Ryanair, SAS, Finnair, Lufthansa, KLM, Air France, LOT, airBaltic, z mimoevropských například Singapore Airlines. Ve středu se letadlo na trase z Minsku do Barcelony obrátilo a vrátilo se do běloruské metropole. Piloti se tak rozhodli poté, co jim polští dispečeři sdělili, že je možné, že nebudou moci vstoupit do francouzského vzdušného prostoru.