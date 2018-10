ANKETA: Přejmenování zastávek metra není šťastné řešení, míní historik dopravy

PRAHA Rada hlavního města Prahy schválila dokument Rozvoj linek PID v Praze 2019-202, který mimo jiné navrhuje nové názvy pro 17 stanic pražského metra. Ze stanice Malostranská by se například měla stát stanice Klárov, ze stanice Národní třída Perštýn. Uváděné důvody pro změny jsou zejména místopisné, jazykové a dopravní.

Dokument, který Rada schválila, navrhuje probrat možnou změnu několika zastávek tramvají a autobusů a zároveň otevírá téma změny názvu téměř třetiny stanic metra. Podle nové koncepce mají totiž označení stanic co nejvěrněji kopírovat místopisné reálie. Tuto podmínku ale nesplňují stanice jako Hradčanská, která se nenachází na Hradčanech a je pro ni navržen historický název Bruska, nebo stanice Křižíkova, která podle dokumentu stojí na dlouhé stejnojmenné ulici a bylo by proto smysluplnější přejmenovat ji na Karlín. V koncepci je uvedeno, že tento nápad je prezentován „pouze jako námět k zahájení diskuse.“ Na názory na změny názvů zastávek jsme se zeptali zástupců odborné veřejnosti.

Zdeněk Lukeš (historik architekruy)

„Považuji to za rozumné a ocení to zejména mimopražští návštěvníci metropole.“

Ondřej Matěj Hrubeš (dopravní web MHD86.cz)

„Poté, co byly změněny x-krát téměř všechny tramvajové linky a další linky byly alespoň přečíslovány, potřebuje Ropid vykázat novou činnost. Jak se zdá, vybral si přejmenování stanic metra. A jako další krok by mohl Ropid přejmenovat a změnit barvy u linek metra.“

Petr Dolínek (radní pro dopravu)

Později své stanovisko pro Lidovky.cz potvrdil v SMS: Dobrý den, jsem proti.

„Aby bylo jasno. Žádné přejmenování stanic MHD se nekoná, já s tím nesouhlasím. ROPID předložil ke schválení záměr udělat dlouhodobou strategii rozvoje dopravy a přejmenování stanic je asi jeden odstavec, který je k diskusi za 10 let. Přejmenování nebude!“

Pavel Fojtík (historik dopravy)

„Já si myslím, že to není úplně šťastná záležitost. Ty nejvíce problematické názvy, které byly ideologicky zaměřené, byly zrušeny. Celá debata je zatím vzdálená od období případně realizace. Kdyby se změna měla děla v historicky blízké době nezávisle na výstavbě metra D, vyvstává jednoduchá otázka: Kdo to zaplatí? To není jenom přejmenování stanic metra a výměna nějakých písmenek ve stanicích, ale znamená to kompletní výměnu celého orientačního systému, všech jízdních řádů městské hromadné dopravy, prostě všech orientačních pomůcek. Osobně se domnívám, že to není dnes na pořadu dne.“

Petr Kučera (architekt a urbanista)

„Já chápu tu snahu, aby názvy odpovídaly konkrétnímu místu. Třeba stanice Pankrác by podle mého názoru klidně mohla být stanicí Náměstí hrdinů. V případě Národní třídy se ale obávám, že by název Perštýn žádný cizinec nevyslovil. Názvy by měly být nejen místopisné, ale také vyslovitelné.

Největší problém vidím v případě Malostranské, protože tam je potřeba si uvědomit, že stanice metra na trase A byly pojmenovány právě podle historických měst. Proto máte za sebou řetězec stanic Hradčanská-Malostranská-Staroměstská. Nesmíme zapomenout, že názvy stanic měly i nějakou vlastní koncepci. Mít stanice Hradčanská-Klárov-Malostranská mi připadá hloupé. Klárov byl součástí Malé strany. To by se tím pádem mohly klidně jmenovat Milady Horákové-Klárov-Kaprova.“

Barbora Hrubá (tisková mluvčí Pražské informační služby)

Pochopitelně pokud k té změně dojte, my se jí budeme přizpůsobovat. Většina turistů funguje tak, že přijde do našeho informačního centra na letišti, když potřebují vědět, jak se dostat do hotelu, tak jim poradíme dopravu i stanice. Často se stává, že návštěvníci nejsou tak detailně připraveni, že by je mátlo, přejmenování stanice Dejvická na Vítězné náměstí. Pochopitelně, pokud tady už někdo byl, tak to to pro něj asi bude ze začátku matoucí, ale věřím že i zahraniční návštěvníci se případným změnám přizpůsobí bez problémů. Není to pro nás zásadní problém.