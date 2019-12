Arriva stabilizuje provoz rychlíků. V pondělí měl zpoždění jen jeden

Praha Téměř všechny rychlíky společnosti Arriva dojely v neděli do svého cíle včas. Také v pondělí jezdí vlaky podle jízdních řádů, opožděn byl o 12 minut pouze ranní rychlík z Prahy do Tanvaldu. ČTK to v pondělí řekl mluvčí firmy Jan Holub. Společnost v posledních dnech čelila kritice za zpoždení i další prohřešky.

Na Štěpána ráno projel rychlík firmy u Mladé Boleslavi návěstidlo se signálem stůj a poškodil při tom výhybku.

„Provoz rychlíků stabilizujeme a případná zpoždění jsou na rychlíkových linkách drobná. Například v neděli dojelo do cíle 99 procent rychlíků včas a žádný nebyl zrušen,“ uvedl v pondělí Holub. Arriva dostane pokutu za neplnění smlouvy na Liberecku. Řada vlaků má stále německé nápisy Firma problémy na železnici řešila od změny jízdních řádů v polovině prosince. Ministerstvo dopravy zaznamenalo například problémy s prodejem jízdenek ve stanicích, odřeknutí vlaku Čížová-Praha a netopící soupravu na trase Praha-Tanvald. V Libereckém kraji dostane firma za neplnění smlouvy pokutu. „Na Zlínsku i u rychlíkových souprav v Čechách jsme bojovali s větším množstvím technických závad, než jsme čekali. Projevilo se odstavení vlaků, které nebyly delší dobu v každodenním provozu a následně nezvládly své ostré nasazení od 15. prosince, jak by bylo potřeba,“ napsal ředitel společnosti Arriva vlaky Jiří Nálevka v páteční omluvě na webu firmy. Situaci kolem Arrivy i dalších přepravců monitoruje ministerstvo dopravy, Drážní úřad i Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Kontroly u dopravce Arriva, stejně jako u dalších dopravců, se uskutečnují průběžně. Naši zaměstnanci provedli několik kontrolních jízd a zjistili nedostatky, které se týkaly hlavně kapacity souprav, jejich kvalitativního standardu a funkčnosti odbavovacích systémů,“ řekl v pondělí ČTK Filip Medelský z tiskového oddělení ministerstva dopravy. Soupravy, nasazované zejména v prvních dnech provozu, podle něj neodpovídaly plně požadavkům smlouvy o veřejných službách. „Situace se obecně zlepšuje, dopravce Arriva má k dispozici více vozidel. Kontrolní činnost ministerstva však nadále pokračuje a pokračovat bude,“ dodal Medelský. Flotila motoráčků roste, Arriva pošle další vlaky do Krumlova a Nitry Ze strany Drážního úřadu lze podle mluvčího Martina Nováka určitě očekávat provedení státních dozorů. „Na základě výsledků dozorů, vyjádření dopravců i podnětů od organizací působících na železnici (SŽDC, Federace strojvůdců ČR) provedeme analýzu a situaci vyhodnotíme. Podle toho budeme konat případné další kroky,“ uvedl v pondělí Novák. Mluvčí SŽDC Marek Illiaš doplnil, že provozní závady, a to nejen Arrivy, jsou postupně zjišťovány a postoupeny Drážnímu úřadu. „První dopis od nás odešel již 20. prosince. Zároveň v rámci řízení a organizování drážní dopravy realizujeme další kroky tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a s dopravci je v této oblasti komunikováno,“ dodal Illiaš.