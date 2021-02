Austrálie zruší zákaz provozu letadel Boeing 737 MAX. Letouny jsou podle úřadů bezpečné

Sydney Australský úřad pro bezpečnost civilní letecké dopravy se rozhodl, že zruší téměř dvouletý zákaz provozu letounů Boeing 737 MAX. Země je jednou z prvních v regionu Asie a Tichomoří, která takový krok učinila, uvedla v pátek agentura Reuters.

„Jsme přesvědčeni, že to letadlo je bezpečné,“ uvedl prozatímní šéf úřadu Graeme Crawford. Obnovení provozu letadel MAX podmíněné technickými úpravami a dodatečným školením pilotů už dříve schválily například Spojené státy, Evropská unie, Británie, Kanada, Brazílie a Spojené arabské emiráty.



Provoz letadel Boeing 737 MAX byl na jaře 2019 po celém světě přerušen po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii, při nichž zemřelo celkem 346 lidí.

Problémy kolem letadel 737 MAX už stály americkou společnost Boeing desítky miliard dolarů. Loni navíc firmu zasáhl útlum osobní letecké dopravy v důsledku pandemie covidu-19.



Ve čtvrtek obnovil komerční provoz letadel Boeing 737 MAX 8 i český letecký

dopravce Smartwings. Před čtvrtečním letem do Malagy dopravce letadlo podle požadavků upravil a ve středu s ním úspěšně provedl ověřovací let. Do léta chce letecká společnost postupně nasadit dalších šest těchto letounů.