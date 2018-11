Babiš mluvil s Dětmi Země o vedení dálnic na Moravě. Shodli se na obchvatu Břeclavi

Brno Premiér Andrej Babiš (ANO) si v úterý vyslechl zástupce ekologické organizace Děti Země, jež prosazuje alternativní variantu dálnic, u níž by tranzitní doprava z Rakouska na severní Moravu a do Polska nezasahovala do brněnské aglomerace. Babiš novinářům řekl, že se s organizacemi shoduje na dvouproudém obchvatu Břeclavi a stavbě D55. Miroslav Patrik z Dětí Země řekl, že stát poprvé dopřál sluchu alternativním variantám dálniční sítě.

Dálnice D55 má v budoucnu propojit Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Otrokovice u Zlína a Olomouc. „Mají ale (Děti Země) problém s obchvatem Mikulova a dálnicí D52. O tom povedeme debatu,“ uvedl Babiš. D52 má spojit Brno s Rakouskem.



„Dlouhodobě tvrdíme, že výhodnější a také podle studie až o 50 miliard levnější je místo stavby D52 přes Novomlýnské nádrže postavit pouze dálniční obchvat Břeclavi. Na něj by navázala dálnice na rakouské straně do Vídně a stát by prioritně stavěl dálnici D55 od Břeclavi na Zlín s napojením dálnice na Ostravu a Polsko,“ řekl Patrik.

Rakušané mají dálnici postavenou deset kilometrů od hranic v blízkosti Mikulova, kde na to měla navázat D52. Poslední úsek plánují jako dvouproudový. Na hranici k Břeclavi by museli dostavět 15 kilometrů dálnice. Babiš chce o vytvoření odbočky na Břeclav jednat s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. „Máme se potkat ještě v listopadu, tak se teoreticky o debatě směřování dálnice ze strany Rakouska můžeme bavit,“ řekl Babiš.

„Kdyby existovalo toto spojení, nejezdila by veškerá nákladní tranzitní doprava jižní částí brněnské aglomerace, kde už je teď velmi znečištěné ovzduší,“ řekl Patrik. Ještě víc by jih Brna postihla stavba čtyřproudé R43 přes západ Brna.

Jednání budou pokračovat

O dálnici D52 přes Mikulov a Pohořelice až do Brna se Babiš dál chce bavit. Podle Patrika budou jednání za účasti Ředitelství silnic a dálnic pokračovat. Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa schůzku ocenil. „Jsem rád, že se postupně daří nacházet s ekologickými organizacemi kompromisní řešení. Podařilo se nám po společném jednání odblokovat stavbu dálnice D11 a rekonstrukci úseku na D1 a patrně se nám povede dohodnout se i u dalšího úseku. Máme zájem dohodnout se i v případě stavby D52, D55, obchvatu Břeclavi či dostavby D1 okolo Přerova, ale jde o nesrovnatelně komplikovanější stavby,“ řekl Kroupa.

Klíčovým a dlouhodobým sporem mezi státem a Dětmi Země a dalšími spolky a jednotlivci je nasměrování tranzitní dopravy z Rakouska jiným směrem než na Mikulov, Pohořelice a Brno a dále po D1 na severozápad a severovýchod.

V současnosti krajské zásady územního rozvoje ukotvily trasu D52 přes Novomlýnské nádrže a Mikulov. „Pokud by se skutečně začala tato dálnice projektovat, přesunul by se problém do územního a stavebního řízení, kde se může stát, že kvůli nesplněným hygienickým limitům stavby nemusí být povolené a bude veškerá výstavba zablokovaná,“ tvrdí Patrik.

Žaloba na zásady územního rozvoje neuspěla u krajského soudu, aktuálně ji ještě řeší Nejvyšší správní soud. Děti Země dlouhodobě napadají kroky státu při budování dálniční sítě po celé zemi.