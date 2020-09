Berenika Kohoutová a Veronika Arichteva mají v rámci kampaně nové sledující na Instagramu

PRAHA Instagramový profil Policie České republiky má již více než 179 tisíc sledujících, žádný osobní profil však nesleduje, jen účty jiných policejních sdružení. V těchto dnech však začala sledovat několik známých osobností, mimo jiné i Bereniku Kohoutovou a Veroniku Arichtevu. Je to z důvodu nové kampaně v rámci prevence dopravních nehod.

Známé osobnosti českého showbyznysu obdržely speciální balíček, se kterým se pochlubily na svých sociálních sítích. Jde o balíček určený pro přežití v podmínkách silničního provozu a vznikl právě ve spolupráci s Policií České republiky a s Českou kanceláří pojistitelů. Obsahuje kartu řidiče s pokyny, jak postupovat v případě nehody, reflexní vestu a výstražný trojúhelník. Jde o 3 nezbytné věci, díky kterým omezíte riziko vzniku sekundárních nehod, která by vás nebo ostatní účastníky dopravní nehody mohla stát život.

„Když dostane balíček od policie, většinou to nevěští nic dobrého. V tomto případě to ale bylo příjemné překvapení. Dostala jsem nový kousek do šatníku, a to dost výrazný. Jde o reflexní vestu, která patří do základní výbavy každého řidiče. A s vestou i jednoduchý a přehledný návod, jak postupovat v případě nehody. Moc za to děkuji!“ řekla Berenika Kohoutová.

„Zdravím vás v oranžové, nikomu neslušící ale velikostně sympatické, reflexní vestě. Mám tu takový malý edukativní příspěvek o bezpečnosti na silnici, abyste věděli, co dělat při nehodě nebo poruše“, oslovila Veronika Arichteva svoje fanoušky na sociálních sítích a sdílela s nimi Kartu řidiče a 4 kroky, jak zabránit sekundárním nehodám. „Jsem moc ráda, že můžu být součástí této kampaně, děkuju za tenhle balíček a za připomenutí“, dodala Veronika.

Jedná se o druhou vlnu kampaně s názvem „Vědět znamená přežít“, která navazuje první část úspěšné komunikace. Tu představila Česká kancelář pojistitelů spolu se svými partnery v květnu loňského roku. Teď po roce a půl přichází její pokračování, které má za cíl ještě více zvýšit povědomí o zbytečných nehodách, informovat o lince pomoci řidičům 1224 a cílit také na mladé řidiče prostřednictvím známých osobností ze světa umění, kultury a cestování, které mladí lidé sledují na sociálních sítích. Do kampaně se kromě Veroniky Arichtevy a Bereniky Kohoutové zapojili také další známe tváře mezi které patří například moderátor pořadu Garáž Jakub Rejlek, cestovatel a fotograf Hynek Hampl nebo DJ Lucky.

„Mnoho řidičů stále neví, jak správně postupovat při nehodě a poruše auta. A to často vede k fatálním následkům. Mezi nimi je i mnoho mladých řidičů, které bychom chtěli oslovit právě prostřednictvím známých osobností a jejich sociálních sítích,“ řekl Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Součástí kampaně bude také hromadná distribuce tzv. Karty řidiče, kterou dostane bezmála 2 miliony domácností přímo do schránek.