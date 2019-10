Bodový systém je nastaven špatně, rok bez řízení je pro šoféry dlouhý, míní lektor autoškoly

PRAHA Bodový systém v Česku není dobře nastaven, upozorňuje Jiří Novotný z Asociace autoškol ČR. Řidiči často ani netuší, kolik bodů za přestupky dostali. Přitom by měli vědět, jaké mají možnosti upravit své chování, ještě než se vybodují, pak už je pozdě, dodává v rozhovoru pro Lidovky.cz zkušený instruktor.

Lidovky.cz: Přes třináct let v Česku funguje bodový systém. Plní svůj účel?

Myšlenka bodového systému, tedy že někomu, kdo nás neustále ohrožuje, sebereme papíry, protože na silnici nepatří, je správná. Problém je v tom, že si myslíme, že když se někdo vyboduje a dostane ze silnice, všechno jsme vyřešili. Nevyřešili jsme vůbec nic. Tím to teprve začíná.

Bodový systém je podle mě nastaven špatně, protože má spoustu nešvarů. V první řadě bychom měli s dotyčnými pracovat tak, abychom je ovlivnili, a teprve když to nejde, je trestat. V německém bodovém systému je stanoveno, že při určitém množství bodů má řidič možnost navštívit dopravního psychologa, při jiném zase školu bezpečné jízdy. U nás je něco podobného také, ale šoféři o tom téměř nevědí.



Právě to je největším úskalím, že řidiči často netuší, kolik bodů mají. Policie nemá povinnost jim sdělit, že se k danému přestupku vážou body, ty přičítá až úřad. Řidiči tak v klidu jezdí, aniž by cokoli věděli, udělají pár přestupků a přijdou o řidičský průkaz. I když neznalost zákona neomlouvá, řidiči by měli být informováni, co se děje, jaké mají možnosti upravit své chování předtím, než se vybodují, pak už je pozdě. Budou rok bez papírů a celou dobu s nimi nikdo nebude pracovat.

Lidovky.cz: Ministerstvo dopravy v novele silničního zákona, kterou předložilo na jaře, chce bodový systém výrazně změnit. Místo pěti současných bodových pásem by měla nově existovat pouze dvě...

Jiří Novotný Po vysokoškolských studiích a zahraniční stáži složil zkoušky profesní způsobilosti učitele autoškoly a v roce 2008 začal působit v rodinné firmě, kterou založil jeho otec již v roce 1990. Na činnosti firmy se aktivně podílel již během studií. Jiří Novotný se zaměřuje především na výuku a výcvik řidičů motocyklů .

. Od roku 2015 je členem výkonné rady Asociace autoškol ČR. Tato profesní organizace, sdružující řadu provozovatelů tuzemských autoškol, se podílí na vzniku nového seriálu LN.

Zjednodušení jakéhokoliv systému tak, aby se v něm lidé vyznali, je určitě vhodné. Gros ale není v myšlence, jestli daný přestupek má být za tři nebo čtyři body, ale v tom, aby fungoval celý systém. Novela sice počítá s tím, že se lidé o bodech dozvědí, pokud budou mít datovou schránku, elektronickou občanku nebo pomocí SMS zprávy, když se k tomuto přihlásí. Podle mě by to ale měli vědět všichni. Zodpovědnost stále trochu přenášíme jen na řidiče. Systém by měl být ale nastaven tak, aby následky co nejvíce minimalizoval. Stejně tak nebere v potaz počty kilometrů a hodin strávených za volantem, kdy profesionální řidič je na silnici denně a na kontrolu narazí častěji.

Lidovky.cz: Jak ovšem tuto skutečnost reflektovat?

Těžko. Jen upozorňuji na systém. Pokud je někdo profesionální řidič a najezdí deset tisíc kilometrů měsíčně, zvyšuje se riziko, že nějakou chybu udělá. A nikdo není neomylný. Měli bychom si uvědomovat, co je fatální, a na to se soustředit.

V tomhle směru je skvělý švédský systém Vize nula. Ten od roku 2000 vnímá každou dopravní nehodu jako selhání systému a tamní zástupci chtějí, aby třeba smrtelná nehoda na daném místě už nikdy nenastala. Zjišťují tak, proč k ní došlo. A to ne stylem, že za ni z 93 procent může řidič. On za ni třeba může, ale Švédové řeší, proč za ni může, kde byla chyba, jestli se neúměrně choval, zda bylo u silnice špatné značení nebo vyjela pozdě sanitka. Zkoumají zkrátka celý systém.

Lidovky.cz: Jsou tresty pro řidiče přísné?

Dívám se na to jinak. Roční lhůta bez řízení, která hrozí po vybodování, je strašně dlouhá. Když vezmu v potaz užívání alkoholu za volantem, řidič za něj dostane šestiměsíční zákaz, přičemž po třech měsících mu řidičák vrátí. Je to dlouhá doba, ale šofér to nějak vydrží, začne opět řídit a je ponaučen, protože mu to zkomplikovalo život a nestojí o to, zažít to znovu. Když se ovšem vyboduje a dostane rok, značně mu to zkomplikuje práci, osobní život, což otevírá prostor pro porušování zákazu. Mnohem efektivnější by bylo, kdyby první trest byl kratší, aby si lidé nejprve uvědomili, že bez řidičáku to není sranda. A příště jim klidně dát ten rok.

Lidovky.cz: Nepřijde vám, že si řidiči na bodový systém zvykli a už se jej tolik nebojí?

Jednoznačně to vyplývá ze statistik. Bodový systém fungoval první dva měsíce a paradoxně možná ještě trochu před svým nástupem. Už měsíc před spuštěním lidé začali mít strach, co přinese. Klesla dopravní nehodovost. Ale po uplynutí dvou měsíců zase stoupla, protože řidiči zjistili, že se nic nezměnilo. Přijde mi alibistické říkat, že bodový systém funguje, protože se řidiči opakovaně nedopouštějí přestupků. To ale není směrodatný ukazatel, protože když někoho policisté dvakrát do roka nezastaví, nemůže se dopustit opakovaného přestupku. Směrodatným ukazatelem je podle mě dopravní nehodovost. A v tomto udělaly mnohem větší krok bezpečnostní elektronické systémy v autech než my.

Druhou část rozhovoru s instruktorem autoškoly Jiřím Novotným pro Lidovky.cz čtěte ZDE.