Další problém s Boeingem 737. Při letu v USA musel kapitán vypnout motor, letadlo bezpečně přistálo

Washington Letecká společnost American Airlines v sobotu oznámila, že stroj Boeing 737 MAX, který mířil z Miami do New Yorku, ohlásil nouzovou situaci poté, co kapitán vypnul jeden z motorů kvůli potenciálnímu mechanickému problému. Letadlo podle společnosti bezpečně přistálo. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) uvedl, že se bude událostí zabývat, informovala agentura Reuters.

V Moskvě nouzově přistál Boeing 777 kvůli problémům s motorem. Sestup si vyžádala posádka Vnitrostátnímu letu s 95 cestujícími a šestičlennou posádkou se podařilo bezpečně přistát na letišti Newark Liberty, upřesnily aerolinky. Problém podle nich mohl způsobit tlak oleje v motoru nebo kontrolka objemu. Dopravce upřesnil, že potíže nezapříčinil stabilizační systémem MCAS, který je spojován s dvěma tragickými haváriemi Boeingů 737 MAX v letech 2018 a 2019.

Letadla Boeing 737 MAX byla celosvětově odstavena od března 2019 kvůli dvěma nehodám, při nichž zahynulo v Indonésii a Etiopii dohromady 346 lidí. Klíčovou roli při nich sehrál právě software stabilizačního systému MCAS. Automatický systém kvůli vadnému senzoru tehdy opakovaně poslal stroj prudce dolů a posádka nedokázala nad letadlem udržet kontrolu. ‚Jen jsme se modlili. Z nebe pršely trosky.‘ Svědci popisují děsivou nehodu boeingu Americký Federální úřad pro letectví v listopadu minulého roku schválil změny, které Boeing na stroji provedl, a v prosinci se Boeing 737 MAX vrátil znovu na oblohu. Novou certifikaci letadlu udělili regulátoři i v dalších zemích a zpět v provozu už je podle agentury Bloomberg více než sto letadel Boeing 737 MAX.