Boeing 737 MAX poprvé po dvou letech letí s Čechy do světa. Na palubě je 90 lidí, míří do Málagy

PRAHA/MÁLAGA Trvalo to téměř dva roky, ale ve čtvrtek odpoledne konečně usedli na palubu problémového Boeingu 737 Max první cestující z Česka. Donedávna uzemněný letoun zamířil z Prahy do španělské Málagy, řídí ho dva zkušení kapitáni.

„Není to náhodou max, že ne?“ tázali se vyděšeně cestující, kteří u Smartwings usedli do jiného modelu, Boeingu 738, ještě měsíce po dvou tragických nehodách strojů 737 MAX, při nichž zemřelo 346 lidí. Odpověď palubního personálu byla až donedávna jednoznačná: „Ne, můžete být v klidu“.



Ve čtvrtek ale kromě leteckých nadšenců a všech, kdo se chystají na dovolenou, zpozorněla i česká média. Na palubu problémového Boeingu 737 MAX po téměř dvouletém uzemnění nastoupilo na pražském Letišti Václava Havla prvních zhruba 90 cestujících, kteří se rozhodli vyrazit do Málagy.



Letový ředitel Smartwings, kapitán Tomáš Nevole.

Za knipl stroje s českou registrací OK-SWE se v roli velitele letounu usadil dlouholetý kapitán a letový ředitel Smartwings Tomáš Nevole, vedle něj místo co-pilota zastává další zkušený kapitán Adam Bednařík.

Stroj odstartoval s jedenáctiminutovým zpožděním, do přímořského střediska by měl po třech hodinách letu dorazit krátce okolo osmé večer středoevropského času. Zhruba po hodině na zemi by se s dalšími asi 70 cestujícími měl vydat na zpáteční cestu do Prahy, kde má podle plánu přistát okolo 23. hodiny.

„Téměř dva roky jsme kontinuálně spolupracovali s EASA a výrobcem letounu na bezpečném návratu tohoto letadla do provozu. Jsem si jistý změnami provedenými na letadle a výcvikovými postupy pro návrat tohoto letounu do provozu. V Boeing 737 MAX mám plnou důvěru a považuji jej za jedno z nejbezpečnějších letadel,“ uvedl k letu Nevole.

K nasazení prvního „maxe“ tuzemských Smartwings přichází necelý měsíc ode dne, kdy stroje dostaly povolení pro návrat do komerčního provozu od Evropské agentury pro bezpečnost v letectví (EASA). Smartwings původně doufaly, že budou první, kdo uvede Boeingy 737 MAX do leteckého provozu nad Evropou, nakonec je ale předběhla belgická divize společnosti TUI.



Všech celkem 7 strojů chce společnost Smartwings postupně uvést zpátky do provozu do léta. „Maxy“ má firma v plánu nasazovat například na linky na Kanárské ostrovy, na Madeiru, do Spojených Arabských Emirátů, Ománu, na Kapverdy a další. Od dubna by měl mít jeden letoun základnu v Tel Avivu. Odtud budou následně Smartwings létat na Tenerife, do Lisabonu a Marakkéše.

Každé letadlo musí před startem s cestujícími projít aktualizací softwaru i úpravou některých hardwarových částí. Proškoleni musí být také všichni piloti. Už ve středu navíc týž stroj absolvoval testovací let bez cestujících nad Českou republikou.



Den před letem s cestujícími Smarwings provedly ověřovací let „maxu“ nad Českou republikou.

Ani u dalších aerolinek se neočekává, že by s návratem Boeingu 737 MAX otálely - jedná se totiž o nejúspornější letadlo v historii a mohlo by tak zásadně pomoci snížit náklady aerolinkám oslabeným koronavirovou krizí. Jako další se na návratu „maxů“ nad Evropu chystají například severské Norwegian Airlines či Icelandair.

Obnova „maxů“ netrvala dlouho ani za Atlantským oceánem, kde bez větších problémů létají už od prosince. Letoun byl kvůli vadnému softwaru odstaven v březnu 2019 po dvou vážných nehodách v Indonésii a Etiopii, při nichž zemřeli všichni lidé na palubě.