Boeing ukončí výrobu ikonického obřího letounu 747. Svého času býval největším dopravním letounem

Chicago Americký výrobce letadel Boeing ve středu potvrdil, že do dvou let ukončí výrobu svého obřího letounu 747. Ikonický letoun „s hrbem“ býval svého času největším letadlem pro přepravu osob na světě a svůj úplně první let uskutečnil v roce 1969. Komerční lety zahájil o rok později.

Generální ředitel Dave Calhoun ve středu řekl zaměstnancům, že výroba letadla skončí v roce 2022. O ukončení výroby v roce 2022 se již mluví delší dobu, ve středu poprvé však firma informaci oficiálně potvrdila, uvedla agentura Reuters.