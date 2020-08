Boeing to s nejdelším letounem světa nevzdává. Teď není poptávka, ale po krizi najde využití, míní expert

Na velikost se už v leteckém průmyslu nějakou dobu nesází. Během krizových měsíců se navíc nejedna aerolinka uchýlila k vyřazení nákladných, dnes už ikonických strojů se dvěma motory na každém křídle. Z nebes zmizí legendární Boeing 747 Jumbo Jet, který co do velikosti dopravních letounů dlouhá léta držel prvenství. Na zemi sedí i většina Airbusů A380, jež někdejší „královnu nebes“ vystřídaly. Prudký pokles poptávky nutí letecké dopravce myslet hospodárně.



„Společnosti, které mají tu možnost, v důsledku krize nahrazují velké letouny menšími a úspornějšími. Poptávka po létání je teď hodně slabá,“ potvrdil pro Lidovky.cz obchodní ředitel společnosti Czech Aviation Training Centre Ladislav Slípka. Produkce obou jak technologicky, tak ekonomicky zastaralých obrů bude navíc zanedlouho zcela ukončena. Z rukávu proto Boeing tasí „pokoronavirové eso“.



Boeing 777X se stane největším komerčním letadlem schopným efektivně nahradit tato letadla na dálkových a frekventovaných linkách, potvrdil Slípka.

„Odhaduje se, že bude až o 25 procent úspornější než Boeing 747 v nákladech na sedačku,“ řekl. Do kabiny přitom bude moci usednout více než 400 cestujících, jimž moderní verze „trojité sedmičky“ nabídne širší kabinu i větší okénka. „I když teď po větších letadlech není poptávka, po krizi tohle letadlo najde využití,“ ujišťuje Slípka.

Podle něj je nový nejdelší letoun předurčen především pro vysoce poptávané tratě, například mezi Londýnem a New Yorkem či z Dubaje do zbytku světa. „To je momentálně jeho slabina, poptávka po dálkových letech se kvůli covidkrizi velmi snížila a 777X má velkou konkurenci v již provozovaných letounech A350 a B787 Dreamliner,“ říká Slípka.

Se svou délkou necelých 77 metrů ale Boeing 777X v osobní letecké dopravě nemá konkurenci. K výhodnosti provozu přispívají především dva motory, které se se svou velikostí také zařadily na první příčku. Kromě nich k úspornosti kolosu přispívá lepší aerodynamika a použití lehkých a odolných materiálů.



The 3rd @Boeing #777X test frame #N779XY takes the active for a back taxi to the Boeing flight line after its 1st flight. pic.twitter.com/FJQAVrumt0