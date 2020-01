British Airways a Lufthansa ruší kvůli koronaviru přímé lety do pevninské Číny

BERLÍN/PEKING Britská letecká společnost British Airways a německá společnost Lufthansa ve středu oznámily, že kvůli epidemii koronaviru s okamžitou platností ruší všechny přímé spoje s pevninskou Čínou. Podobná opatření oznámilo rovněž několik dalších asijských, amerických i evropských leteckých společností. Praha má s Čínou dvanáct spojení týdně, která provozují tři čínské aerolinky.

Mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková ve středu řekla, že od těchto společností nemá informace o případném rušení linek kvůli koronaviru.

Oznámení British Airways přišlo jen krátce poté, co britské ministerstvo zahraničí vyzvalo, aby Britové do Číny necestovali, pokud to není nezbytně nutné. Německé úřady zase v úterý večer oznámily, že ve spolkovém státě Bavorsko se objevily čtyři případy nákazy u pracovníků firmy Webasto, které zřejmě infikovala Číňanka, jež do společnosti přiletěla na školení.

Lufthansa ve vyjádření uvedla, že přerušuje veškerá letecké spojení s pevninskou Čínou do 9. února. Opatření se přitom týká i sesterských společností Swiss a Austrian Airways. Až do konce února si také cestující nebudou moci z provozních důvodů rezervovat lety do pevninské Číny. Spojení s Hongkongem se opatření netýká.

Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines mají podle prohlášení vyslat do každé ze svých destinací v pevninské Číně v příštích dnech jeden poslední let, jímž chtějí umožnit návrat domů cestujícím i posádce.

Na stránkách britských aerolinek nyní není možnost rezervovat přímé lety do pevninské Číny v lednu ani v únoru, upozornila agentura Reuters. V prohlášení, které aerolinky agentuře zaslaly, nicméně stojí, že opatření bude v platnosti do 31. ledna a další postup firma zatím prověřuje. Do Pekingu či Šanghaje, kam British Airways dosud létaly denně z letiště Heathrow, si lze teď zakoupit letenky s přestupem v Hongkongu.

„Omlouváme se zákazníkům za nepříjemnosti, ale bezpečnost našich zákazníků a naší posádky je vždy prioritou,“ citovala z prohlášení British Airways agentura Reuters. Podle agentury AFP v prohlášení stojí, že krok společnost učinila „na základě doporučení ministerstva zahraničí“. Varování se týká pevninské Číny, nikoli Hongkongu a Macaa.

Nový koronavirus si v pevninské Číně k úterní půlnoci vyžádal životy 132 lidí, dalších 5974 osob se nakazilo.

Lety ruší i další společnosti

Některé lety do pevninské Číny už v minulých dnech zrušily také letecké společnosti United Airlines, Air Canada či Cathay Pacific. Například United Airlines krok zdůvodnily poklesem zájmu o letenky. Finská letecká společnost Finnair už v úterý zastavila přijímání rezervací na lety z Helsinek do Pekingu a Nankingu a to až do konce března. Všechny lety do Číny do odvolání zrušil také jihokorejský nízkonákladový dopravce Air Seoul.

Britské aerolinky Virgin Atlantic ve středu uvedly, že budou do Šanghaje nadále létat podle plánu.

Francouzské aerolinky Air France ve středu na dotaz agentury AFP uvedly, že jejich plán letů do Číny a zpět se nijak nezměnil. Paříž má z evropských metropolí nejlepší spojení s Čínou. Air France nabízí každý týden mezi Paříží a Pekingem deset letů a dalších třináct spojů na trase Paříž-Šanghaj. Lety do Wu-chanu, odkud se koronavirus začal šířit, francouzské aerolinky zrušily už 24. ledna.

Praha má s Čínou čtyři letecká spojení. Do Pekingu létá od roku 2015 Hainan Airlines, o rok později začal Sichuan Airlines létat do Čcheng-tu a v roce 2017 pak China Eastern Airlines nabídly linku do Šanghaje s mezipřistáním v Si-anu. Jde o 12 spojů týdně. Mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková ve středu řekla, že od těchto společností nemá informace o rušení spojů kvůli koronaviru. China Eastern Airlines a Hainan Airlines už dříve oznámily omezení některých spojů, důvod ale neuvedly.