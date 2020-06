Na dovolenou s poruchovým Boeingem 737 MAX? O certifikát zabojuje už koncem června

Washington Do vzduchu se možná brzy budou moci vrátit poruchové Boeingy 737 MAX. Americký výrobce zažádal o certifikaci k obnovení provozu. Demonstrační let, který má dokázat, že je letoun bezpečný, by mohl proběhnout už na konci června. Chyby, které způsobily dvě fatální nehody, mají být odstraněny.

Zdroje blízké výrobci letadel serveru CNBC prozradily, že by se první certifikační let stroje Boeing 737 MAX měl uskutečnit už koncem června. Půjde o první zkušební let z řady, jenž má dokázat, že software poruchového letadla je nyní bezpečný a MAX se může vrátit do provozu. Boeing odmítl plány komentovat. Podle společnosti by ale k žádostem o certifikaci strojů MAX nedošlo, pokud by si nebyla stoprocentně jista, že letoun projde. Na demonstrační lety bude dohlížet americký úřad civilního letectví (FAA). „FAA je s Boeingem v pravidelném kontaktu ohledně spuštění letounů MAX. Výrobce bude muset dokázat, že letadlo vyhovuje všem bezpečnostním standardům. Letadlo bude moci znovu přepravovat cestující až v okamžiku, kdy FAA uzná, že všechny problémy jsou vyřešeny,“ řekl mluvčí úřadu.

Všechny uzemněné letouny MAX budou muset projít úpravami, než je aerolinky znovu zařadí do provozu. Dodatečným výcvikem budou muset projít i všichni piloti. Společnost po čtyřech měsících obnovila výrobu 737 MAX v květnu tohoto roku. Stroje byly od března 2019 uzemněny poté, co došlo k druhému pádu letadla. Při nehodách zemřelo celkem 346 lidí. Kvůli problémům s letadly 737 MAX a současné pandemii covidu-19 akcie Boeingu nedávno klesly o 3,4 procenta, tenčí se také nové objednávky.