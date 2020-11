PEKING/PRAHA Kanceláře letecké společnosti China Eastern Airlines v pražském administrativním komplexu Florentinum zejí prázdnotou. Jsou vyklizené, zmizely i poutače s logem. Vypadá to, že ani po skončení pandemie již přímé spojení s Prahou firma neobnoví.

A stejně nejasný je i osud dalších přímých linek do Číny, které zajišťovaly konkurenční aerolinky. Pokud se některé linky do Číny obnoví, rozhodně to nebude letos. A zatím nejsou potvrzeny ani na příští rok.