ČD mají nové šéfy. Posilují je manažeři ze slovenských drah a polské důlní firmy

PRAHA Dozorčí rada Českých drah v úterý doplnila nejvyšší vedení státního dopravce. Na svém jednání představila dvě nová jména: Michala Heřmana a Michala Vereše. Jde o zkušené manažery přicházející ze zahraničních firem.

Už od časného podzimu loňského roku má představenstvo českého železničního dopravce jen tři členy, protože dozorčí rada na základě přání ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), výrazně sáhla do jeho složení a mimo jiné odvolala generálního ředitele Pavla Krtka.

V úterý potvrdil zdroj dobře obeznámený se situací ve firmě dřívější informace LN ze začátku ledna. Předseda dozorčí rady Petr Moos podle očekávání přinesl na dopolední jednání dozorčí rady dva nominanty, které pomáhala sehnat headhunterská firma Constellation. Později tato jména potvrdily ČD i oficiálně.



Jde o Michala Heřmana, který naposledy působil v polské těžařské společnosti PG Silesia a Michala Vereše přicházejícího ze slovenské drážní společnosti ZSSK.



V obou případech jde o zkušené manažery. Heřman do března loňského roku šéfoval firmě spadající do portfolia holdingu EPH Daniela Křetínského. V Českých drahách by měl mít na starosti oblast majetku, techniky a servisu.



Nejistá doba pro státní dráhy

Jako bývalý manažer Eurotelu se dobře orientuje v oblasti telekomunikací, což může uplatnit mimo jiné v dceřiné společnosti drah ČD-Telematika.



Michal Heřman, člen představenstva ČD pro oblast majetku, techniky a servisu.

Této strategické společnosti patří rozsáhlá síť optických kabelů rozmístěných podél tratí. Menšinový podíl v ČD-Telematice drží skupina PPF, které zároveň patří společnost Cetin, pro níž je ČD-Telematika konkurencí.



PPF se nijak netají záměrem státní podíl ve firmě odkoupit, a i proto bude Heřmanovo angažmá velmi sledované.



Pracoval mimo jiné také v Komerční bance a před šesti lety působil krátce jako finanční ředitel pražského dopravního podniku.

Posila ze Slovenska

Michal Vereš je posilou ze sousední státní dopravní společnosti ZSSK, do ČD nastoupí začátkem března. Pod palcem bude mít oblast provozu, tedy stejnou gesci jako na svém slovenském působišti. Dříve měl v ZSSK na starosti také evropské fondy.



„Vypracoval z pozice strojvůdce až na pozici člena představenstva zodpovědného za provoz slovenských železnic. V oboru pracuje od roku 1994,“ uvedl mluvčí ČD Radek Joklík.



Oba manažeři přicházejí v době, která je pro České dráhy klíčová.

Státní dopravce v současnosti bojuje se soukromníky v krajích o zakázky na dotované tratě od roku 2020. A v řadě případů prohrává.



Zároveň bude jednat o jarní emisi dluhopisů. V červenci musí firma splatit věřitelům zhruba 8 miliard korun. Na to si musí prostřednictvím obligací opět půjčit, což obnáší náročná vyjednávání se zahraničními investory. To je právě úkol pro nově sestavované představenstvo ČD.

Personální zemětřesení

Dozorčí rada v září odvolala z představenstva Ludvíka Urbana a Martina Bělčíka. Nejvyššího šéfa Pavla Krtka po téměř čtyřech letech zbavila jeho funkce. Místo něj posunula do čela firmy dosavadního člena vedení pro oblast majetku, techniky a servisu Miroslava Kupce. Zůstal v ní Michal Štěpán a dovolen byl jeden z „nižších“ ředitelů ČD Radek Dvořák.



I na jejich pozice by měla být v budoucnu podle informací LN vypsána soutěž. Štěpánovi, který řídí osobní dopravu, totiž skončí funkční období a role Dvořáka v nejvyšším managementu je spíše dočasná.

S Krtkem, který byl sesazen na podzim, se počítalo na pozici místopředsedy a člena představenstva pro finance. O pár dnů později však nabídku odmítl.

U zrodu personálního veletoče byla dlouhodobá nespokojenost ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) s prací představenstva. Nejprve nechal v červenci převolit dozorčí radu s tím, že má za úkol vybrat nové vedení ČD. K tomu došlo o dva měsíce později.

Ačkoliv Ťok vedení ČD za Pavla Krtka kritizoval, stojí za ním úspěšné manažerské kroky. Podařilo se mu například zvýšit rating společnosti, což znamená větší důvěryhodnost pro věřitele a potažmo i výhodnější podmínky pro půjčky.

Management vyjednal také v roce 2016 slušné podmínky pro emisi dluhopisů. České dráhy si tedy půjčily laciněji než v minulosti se splacením úvěru za delší dobu.