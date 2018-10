ČD znovu krouží kolem svého konkurenta. Zájem o Leo Express mají i Deutsche Bahn a rakouské ÖBB

PRAHA Na konci června musel dnes už bývalý šéf Českých drah (ČD) Pavel Krtek na kobereček k ministru dopravy. Od Dana Ťoka (za ANO) se dozvěděl, že není vhodné, aby státní dopravce myslel na to, že koupí soukromou konkurenci. Krtek tento záměr těsně předtím prozradil v rozhovoru pro LN – konkrétně šlo o možnost pořídit si akcie Leo Expressu, případně Regiojetu.

O pár měsíců později – poté, co Ťok inicioval změny ve vedení ČD včetně Krtkova odvolání – už jako by ministerská slova neplatila. Podle informací LN z několika důvěryhodných zdrojů se o možnosti ovládnout flotilu černozlatých vlaků Leo Expressu v centrále drah opět čile jedná. Nikdo nechce být zcela konkrétní, avšak nikdo to zároveň ani nepopírá.

Přirozený zájem

„České dráhy monitorují situaci konkurentů a snaží se porozumět rozvojovým snahám Regiojetu a Leo Expressu. Žádná rozhodnutí v tomto smyslu ale nebyla učiněna, nejsme zatím k takovému kroku rozhodnuti,“ řekl LN předseda dozorčí rady ČD Petr Moos.

Ministr dopravy Ťok na zaslané dotazy neodpověděl.

Zdá se, že ve hře je nyní především možnost získání Leo Expressu, protože majitel druhého soukromníka Regiojetu Radim Jančura se nechal opakovaně slyšet, že prodávat nechce.

Snaha o získání konkurenta je z hlediska Českých drah logická hned z několika důvodů. O firmu podnikatele Leoše Novotného, která je už řadu měsíců na prodej, se oficiálně zajímají velké železniční podniky Deutsche Bahn a rakouské státní dráhy ÖBB.

Samotný Leo Express, jakožto nevelký dopravce, pro České dráhy žádné velké konkurenční riziko nepředstavuje. Ovšem pokud by jej ovládl někdo z výše uvedených obrů – kteří se k zájmu oficiálně nevyjadřují – a dal mu možnost více expandovat, mohlo by to pro ČD znamenat výraznější problém. Zvláště v době, kdy státnímu dopravci končí na konci roku 2019 smlouvy na dotované regionální i rychlíkově tratě a krajští politici si vybírají firmy, které jim zajistí co nejlacinější provoz.

A rozhodně ne všichni mají chuť upřednostňovat národního dopravce. Kvůli těmto lukrativním zakázkám si Leo Express pronajal 15 motorových vlaků, což ukazuje na to, jak moc bere možnost získat dotované linky vážně. V řadě regionů svojí nabídkou přímo konkuruje Českým drahám, což je pro ně o důvod více, proč se o menšího dopravce zajímat.

„Naše společnost se stejně jako každá jiná v našem oboru z důvodu ochrany svých obchodních zájmů zajímá o dění na trhu osobní železniční dopravy. To je ale také vše, co lze k této věci z naší strany sdělit,“ reagoval na dotazy LN mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Dodal, že zatím mezi firmami nedošlo k podpisu takzvané smlouvy o důvěrnosti, která platí za jakousi vstupenku k dalším jednáním.



Pro lepší pochopení: aby se manažeři ČD dostali k informacím, co je v případě Leo Expressu přesně na prodej a za jakých podmínek, je třeba podepsat tuto dohodu. Pak je teprve možné mluvit o nabídce na odkup. Ostatně už v červnu mělo vedení drah na stole možnost přístup k byznysovým podkladům podepsat, ale nakonec z toho sešlo.

Expanze s čínskými vlaky

Leo Express malým dopravcem zůstat nechce a věří, že ačkoliv většinu z bezmála šesti let na českém trhu prodělával, může mu expanze na další linky (i s pomocí silného investora) pomoci k vyšším příjmům. Jeho šéfové se však o zájemcích zdráhají mluvit.

„Bohužel se k tomu nemůžu vyjádřit. Soustředíme se teď především na projekty v závazkové dopravě (dotované linky krajů a státu – pozn. red.),“ vzkázal LN ředitel Leo Expressu Peter Köhler.

Kromě pronajatých motorových vlaků má společnost objednané i tři elektrické soupravy od čínského strojírenského obra CRRC. Vybral si je před dvěma lety a do konce roku by měly dorazit do Česka. Na koleje ale nesmí ihned – musí nejprve získat povolení pro tuzemské i další evropské tratě.